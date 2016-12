Livret Epargne Orange ING Direct : quel taux appliqué ?

Le Livret Epargne Orange proposé par la banque ING Direct est ce qui a véritablement contribué au succès de la banque en ligne néerlandaise. Ce sont déjà plus d’un million de clients qui bénéficient de ce placement généreux qui permet d’obtenir un taux d’intérêt intéressants sur des dépôts allant jusqu’à 3 millions d’euros. C’est aujourd’hui tout simplement le leader sur le marché français.

Vous connaissez probablement le Livret A et le LDD qui sont rémunérés à 0.75% dans une limite de 22.950€ et 12.000€. Pour les fortunes un peu plus importantes, il est alors délicat de trouver un bon rendement sans aucun risque. Il passe en l’occurrence par les livrets que l’on dit « non réglementés » (qui sont évidemment bien sûr très surveillés, et sans risque) comme le Livret Epargne Orange ING Direct.

Le Livret Epargne Orange est un placement alternatif rémunère tous les dépôts jusqu’à 3 millions d’euros à hauteur de 0.3% brut. Ce taux évolue selon les taux d’intérêt des banques centrales, et il est donc généralement assez proche de celui du Livret A. Attention quand même, il faut savoir que le Livret A ou le LDD sont réglementés et qu’ils ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales : ce n’est pas le cas du Livret Epargne Orange de ING Direct qui lui y est soumis (c’est aussi le cas chez les concurrents). Vous pouvez consulter tous ces détails dans notre avis ING Direct.

Pas le plus compétitif ?

Mieux encore, ING Direct travaille son offre régulièrement avec des promotions spéciales. Pour prendre un exemple, toute ouverture de compte sur la banque en ligne, avec de l’argent sur le Livret Epargne Orange permet d’obtenir 3% de rendement sur les deux premiers mois. Le taux d’intérêt gonflé va évidemment séduire de nombreux clients qui auront jusqu’au 1er mars 2016 pour en bénéficier.

En revanche, il faut quand même reconnaître que la banque en ligne n’est pas la plus compétitive sur le marché pour ce livret d’épargne. Comme vous pouvez le voir dans notre tableau comparatif des meilleurs livrets d’épargne, ING Direct se classe tout en bas du classement avec son rendement. Un Livret Epargne Hello Bank est bien plus compétitif ! Le Livret Epargne Orange a permis de séduire des milliers de nouveaux clients, mais aujourd’hui la banque se distingue sur d’autres atouts de taille.

ING offre également un Livret Epargne Orange pour les enfants. Les parents qui ouvrent un compte de ce type à leurs enfants peuvent ainsi aussi bénéficier sur celui-ci d’un taux d’intérêt à 3% pendant les deux premiers mois. Dans ce cas-là, ce sont seulement les 20.000 premiers euros qui seront pris en compte dans l’opération.

Comment ING Direct se distingue des concurrents

Il faut se rendre à l’évidence, aucun concurrent n’offre les 3% sur 100.000€ pour les premiers mois. BforBank se cantonne à 75.000€ tandis qu’un Fortuneo se limite à 2% pendant 4 mois. Mais ce qui est plus important, c’est le taux d’intérêt sur le long terme.

Et très clairement, ING Direct pourrait améliorer son offre, car les autres banques sont toutes meilleures qu’elle de ce point de vue là. Prenons exemple sur BforBank qui actuellement offre 0.4% sur son Livret Epargne (avec aussi une belle offre de bienvenue). Hello Bank est encore plus compétitif puisqu’il offre un taux à 0,8% sans plafond, et progressif jusqu’à 1.20%. Vous pouvez consulter le comparatif des banques en ligne ici.

Le Livret Epargne Orange est-il vraiment gratuit ?

Si l’offre d’ING Direct a tant de succès, c’est parce que ce Livret Epargne Orange est entièrement gratuit : aucun frais d’ouverture, de fermeture ou de gestion. Les clients peuvent à tout moment déposer de l’argent (par chèque ou virement) sur leur Livret, et le retirer quand ils le souhaitent – gratuitement. Les retraits se font par virement depuis l’espace personnel sur internet, sur mobile, ou par téléphone.

Les intérêts pour ce Livret Epargne Orange sont versés le 31 décembre de chaque année. A noter que tous les intérêts sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, il faudra déclarer les revenus générés par ce Livret Epargne Orange dans sa feuille d’imposition. Si vous avez des questions, une ligne de support est disponible de 8h à 21h tous les jours de la semaine chez ING Direct.

