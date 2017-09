Livret Hello+ Hello bank! : le rendement baisse à 1% brut par an

Pendant de nombreux mois, Hello Bank! proposait un livret épargne Hello+ exceptionnel à 1,2% brut par an dès que vous y placiez plus de 50.000 euros. Depuis la rentrée de septembre 2017, les choses ont un peu changé et il est désormais un peu moins intéressant de placer son épargne chez Hello Bank!. Malgré tout, la banque en ligne de la BNP Paribas offre toujours la meilleure solution du marché pour les personnes souhaitant épargner sans prendre le moindre risque.

Une baisse du rendement du livret Hello+

Depuis la rentrée de septembre 2017, Hello Bank! a un peu revu son offre au niveau des livrets épargne. En effet, son livret Hello+ qui, jusque là, rémunérait à 1,2% au dessus de 50.000 euros ne rémunère « plus qu’à » 1% brut par an. Bien évidemment, ce rendement demeure tout à fait correct et très nettement supérieur à ceux des autres concurrents de la banque en ligne. En effet, certaines banques en ligne offrent actuellement des taux on ne peut plus faibles. En l’occurence, ING Direct n’offre que 0,1% brut par an et Boursorama Banque, Monabanq et BforBank ne se situent qu’à un très faible 0,3%.

Le livret Hello+ fonctionne par palier et, plus vous déposerez, plus il vous rapportera. Notez bien que la rémunération s’applique à chaque tranche de la manière suivante :

Entre 0 et 9.999 euros, le rendement sera de 0,4%

Entre 10.000 et 49.999 euros, le rendement est de 0,6%.

Entre 50.000 et 100.000 euros, le rendement est de 0,8%.

A partir de 100.000 euros, le rendement est de 1% brut par an.

Ce qui fait la force du livret épargne Hello+ de Hello Bank!, c'est qu'il n'y a absolument aucune limite de placement maximal. De fait, si vous voulez déposer 10 millions d'euros sur votre livret d'épargne, c'est parfaitement faisable. Vous aurez alors 9.9 millions d'euros qui seront rémunérés à 1% brut par mois. La partie entre 0 et 100.000 euros sera rémunérée de la manière expliquée ci dessus, en respectant les paliers.

L’ancien modèle chez Hello bank!

Avant la mise à jour, le livret d’épargne Hello+ de Hello bank! était encore plus attractif. En effet, au préalable, l’offre fonctionnait de la manière suivante :

Entre 0 et 9.999 euros, le rendement était de 0,6%

Entre 10.000 et 49.999 euros, il était de 0,8%.

Au dessus de 50.000 euros, le rendement exceptionnel était de 1,2% brut par an.

Vous le voyez bien, le livret Hello+ de Hello Bank! est un peu moins intéressant maintenant qu’il ne l’était auparavant. Malgré tout, cela demeure tout de même très attractif, d’où le nombre de client croissant qui, chaque jour, se présente aux portes de Hello bank! pour profiter de son offre complète et de très grande qualité.

