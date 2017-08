Livret Jeune Boursorama Banque : existe-t-il encore ?

Sur internet, on trouve de nombreuses références au livret jeune de Boursorama Banque. Pour autant, celui-ci n’existe plus. La banque en ligne de la Société Générale se concentre désormais sur son compte sur livret, le livret d’épargne destiné aux personnes majeures. Au total, elle compte plus d’un million de clients.

Boursorama n’a pas vraiment de livret jeune

Malheureusement Boursorama Banque ne fait plus mention sur son site du compte sur livret jeune (CSL jeune) dont elle a longtemps fait la promotion. Ce livret d’épargne, du nom de son livret officiel baptisé « compte sur livret », a visiblement été interrompu au courant de l’année 2016. Depuis, la banque en ligne numéro 1 en France privilégie de nouveaux axes de développements, à l’instar de son offre payante Boursorama Welcome à 1,50 euro par mois (pour ceux qui ne pourraient pas justifier un revenu d’au minimum 1.000 euros par mois) ou son offre pour les auto-entrepreneurs.

S’il n’y a pas de livret jeune Boursorama Banque à l’heure actuelle, il est néanmoins possible pour les jeunes à partir de 18 ans de bénéficier d’un compte bancaire chez Boursorama ainsi que d’une carte bancaire Visa Classic – le tout pour 1,5 euro par mois. C’est aujourd’hui l’offre la moins chère du marché pour ceux qui n’ont pas de revenu régulier. C’est d’ailleurs aussi la neuvième année consécutive que Boursorama Banque a été élue « banque la moins chère » du marché français.

Les jeunes à partir de 18 ans peuvent ainsi bénéficier d’un compte sur livret, le fameux livret d’épargne, comme tout le monde. Celui-ci est rémunéré 0,3% brut par an, ce qui place Boursorama Banque dans la fourchette de milieu de marché. C’est évidemment beaucoup moins que les livrets jeunes proposés par d’autres établissements, et destinés aux jeunes entre 18 et 25 ans. En effet, la norme se situe généralement autour des 2% de rendement, dans une limite de 1.600 euros. Le seul avantage que propose le livret épargne Boursorama Banque est qu’il n’est pas limité, les jeunes peuvent donc placer davantage que 1.600 euros.

Choisir le Livret A plutôt que le Livret Jeune Boursorama ?

Maintenant s’il fallait faire un choix, il est recommandé aux jeunes chez Boursorama Banque d’opter plutôt pour le Livret A et le LDD actuellement. Ces deux placements réglementés rémunèrent 0,75% net par an, dans une limite respective de 22.950 et 12.000 euros. Avant même de placer de l’argent sur le compte sur livret Boursorama, les jeunes auront tout intérêt à remplir ces deux livrets.

Dans tous les cas, Boursorama Banque est un excellent choix pour ceux qui veulent faire attention à leurs dépenses : la banque en ligne de la Société Générale est tout simplement la moins chère du marché actuellement, et 2/3 de ses clients n’ont payé aucun frais en 2016. Elle fait partie des meilleures banques en ligne du marché, nous la recommandons fortement.

Visiter le site