Force est de constater que Fortuneo ne s’est pas vraiment ouverte ces dernières années à la jeunesse : non, il n’existe pas de Livret Jeune Fortuneo comme on pourrait l’avoir chez Monabanq ou encore Hello bank!. Ces deux dernières banques en ligne n’hésitent pas à séduire la jeunesse avec tout un programme adapté aux jeunes. Fortuneo vient pourtant de lancer le Livret + Enfant qui permettra d’obtenir un équivalent au livret d’épargne dès la naissance.

Une Livret Jeune « alternatif » chez Fortuneo

Le Livret Jeune Fortuneo n’existe pas, c’est dommage. Pour autant, la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa a décidé de faire un grand pas vers les jeunes à l’occasion de ce mois de juillet 2017. En l’occurrence, elle vient de lancer une déclinaison de son livret d’épargne pour adultes, qu’elle a baptisé Livret + Enfant. Ce dernier est accessible dès la naissance pour tous les enfants dont les parents sont clients de la banque en ligne. Ces derniers peuvent ainsi commencer à placer du capital et le faire fructifier pour leurs enfants plus tard.

Si de nombreux livrets d’épargne ne proposent plus vraiment de bons rendements (entre 0,1% et 0,4% brut en moyenne), le Livret + Enfant de Fortuneo s’avère être un compromis intéressant : il rémunère à 1% brut par an dans une limite de 10.000 euros. On pourra lui reprocher d’avoir un rendement plus faible que les Livrets Jeunes que l’on retrouve chez la concurrence (entre 1,50% et 2%), mais au moins le plafond est plus élevé. En effet, les Livrets Jeunes sont limités à 1.600 euros, ce qui limite vraiment le revenu nominal que l’on peut en tirer.

Très clairement, ce Livret + Enfant peut être classé dans la catégorie des « super livrets » (livrets dont le rendement est supérieur à celui du Livret A) qui sont véritablement apparus dans les années 2000. A l'heure actuelle, outre les livrets jeunes, il n'y a que le livret d'épargne de Hello bank! qui rémunère mieux que le Livret A, avec un taux à 1,20%. Chez BforBank et ING Direct, il y a une promotion sur les 2 premiers mois qui permet d'obtenir respectivement un rendement de 3% et 2% brut sur la période.

Même rendement que le Livret A

Cette alternative au Livret Jeune chez Fortuneo est donc crédible, et le rendement est finalement proche de celui qui est offert pour le Livret A. Ce dernier livret, qui est un placement réglementé par l’Etat, est également accessible à tous les français, dès leur naissance. Pour les parents qui n’auraient pas de compte en banque chez Fortuneo, c’est donc une bonne solution qui vient directement concurrencer celle de Fortuneo. Le Livret A est limité à 22.950 euros, donc si vous voulez en placer davantage, la solution qui est ce Livret Jeune « alternatif » chez Fortuneo saura parfaitement vous correspondre.

Une fois que le jeune devient majeur, Fortuneo convertira ce Livret + Enfant dans un « Livret + » classique qui est son livret d’épargne traditionnel. Celui-ci rémunère actuellement 0.4%, ce qui est bien inférieur au rendement du livret pour les jeunes proposé par l’établissement. Si ce placement vous intéresse pour votre enfant, sachez que Fortuneo propose actuellement une prime de 80 euros pour toute nouvelle ouverture de compte. Vous recevrez également une carte bancaire gratuite qui dépend de votre niveau de revenu mensuel – et qui peut aller jusqu’à la World Elite de Mastercard (équivalente à la Visa Infinite).

