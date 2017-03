Le livret Jeune Hello Bank est la solution pour votre enfant

Hello Bank est certainement l’une des meilleures banques en ligne française. En effet, après seulement 4 ans d’existence, elle a déjà réussi à séduire plus de 250.000 Français. La version dématérialisée de BNP Paribas avait initialement été prévue pour une utilisation entièrement mobile. Par conséquent elle offre des interfaces de très grande qualité. Son image très jeune et dynamique se retrouve parfaitement dans son offre. Pour vos enfants, le Livret Jeune Hello Bank est une excellente solution.

Le meilleur livret d’épargne pour enfant : le Livret Jeune Hello Bank

Pendant quelques années, les banques traditionnelles conservaient une avance sur les banques en ligne grâce à une offre plus large de produits. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. En effet, les banques digitales offrent désormais un panel extrêmement large de produits et de services qui n’a rien à envier aux versions physiques. On peut notamment citer le compte courant, les crédits immobiliers et à la consommation, les livrets d’épargne, les assurances vie, les offres bourse… Bref, vous ne risquez pas de manquer de services dans les banques en ligne.

Chez Hello Bank, vous pouvez ouvrir un Livret Jeune pour votre enfant. Jusqu’à 25 ans, il est en effet possible de posséder ce livret rémunérant à taux très avantageux. Chez Hello Bank, le rendement actuel est de 2% net par an. Cela est très attractif à l’heure actuelle, quand on sait que le Livret A ne rapporte par exemple que 0,75% net par an. Le seul inconvénient de ce placement est que son plafond est très bas. En effet, vous serez limités à 1.600 euros pour vos dépôts, ce qui est, il faut l’avouer, relativement bas. Cela dit, en général, pour vos enfants, cela représente déjà une importante somme d’argent. Pour l’heure, il est quasiment impossible de trouver un placement aussi sûr qui rapporte autant. Aujourd’hui, peu d’établissements en ligne proposent cette version pour les jeunes. On peut faire la comparaison avec Monabanq qui offre un Livret Jeune également rémunéré à 2% net par an.

Découvrez le Livret Hello + Hello Bank

Outre ce livret jeune réservé aux personnes de moins de 25 ans, Hello Bank propose également un livret d’épargne très intéressant. Il s’agit du Livret Hello + qui offre un rendement compris entre 0,6 et 1,2% brut par an. L’énorme avantage de ce Livret est son absence totale de plafond. En d’autres termes, vous pourrez y placer autant d’épargne que vous souhaitez. Son taux évoluera selon l’importance de l’épargne qui est placé dessus. Entre 0 euro et 9.999 euros, le taux en vigueur sera de 0,6%. Il monte en suite à 0,8% pour la tranche d’épargne entre 10.000 et 49.999 euros. Tout le reste de votre épargne rapportera 1,2% brut par an.

Ouvrir un compte courant chez Hello Bank vous permettra de profiter de 80 euros offerts en guise de cadeau de bienvenue. Rendez vous sur le site internet de la banque en ligne de BNP Paribas pour découvrir les détails de cette offre.

