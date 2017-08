Livret Jeune ING Direct : quel taux et quel montant placer ?

ING Direct ne propose pas à directement parler un livret jeune, avec les caractéristiques qui vont avec. Pour retrouver un tel livret d’épargne, les deux seules banques en ligne à proposer ce placement sont Hello bank! et Monabanq. En revanche, ING Direct propose le Livret Epargne Orange Enfant pour tous les jeunes entre 0 et 18 ans.

Quel rendement pour le livret jeune ING Direct ?

Alors que la plupart des livrets d’épargne sont en général réservés aux adultes, ING Direct fait une exception et propose ce livret aux jeunes. Si ce n’est pas un livret jeune, c’est déjà un bon moyen d’apprendre à épargner. Malheureusement actuellement le taux de ce livret d’épargne est extrêmement faible, il est de 0,1% brut par an – ce qui risque d’en décourager plus d’un. En revanche, cela ne coûte vraiment rien de placer son capital dessus étant donné que tous les dépôts et retraits sont entièrement gratuits, et qu’il n’y a aucun frais de gestion pour ce livret d’épargne.

En revanche, ING Direct met en avant son livret d’épargne comme un super livret parce que celui-ci propose un rendement gonflé sur les premiers mois : ce sont 2% brut qui sont offerts aux clients sur les deux premiers mois, dans une limite de 20.000 euros placés (alors que le livret épargne classique rémunère jusqu’à 50.000 euros). Le livret d’épargne pour les jeunes chez ING Direct n’est certes pas plafonné, il n’empêche que le taux après 2 mois n’est pas vraiment stimulant, surtout comparé à celui des autres établissements bancaires en ligne.

Aussi, ING Direct ne propose pas de carte bancaire aux jeunes, ce que font d’autres banques comme Monabanq. Autrement dit, il faudra être majeur pour pouvoir bénéficier de tous les services ING Direct, y compris leur carte bancaire Gold Mastercard incluse. Si vous ne pouvez pas justifier et domicilier 1.200 euros de revenu par mois, il faudra alors s’acquitter de 5 euros de frais de gestion mensuel.

Privilégiez le Livret A

Si vous hésitiez entre ouvrir un livret d’épargne jeune chez ING Direct ou bien ouvrir un Livret A, la solution est ici : foncez pour le Livret A. En effet, ce placement réglementé permet à tous, dès la naissance, de bénéficier d’un rendement actuel de 0,75% net dans une limite de 22.950 euros. C’est largement plus que le Livret Jeune ING Direct. C’est seulement si vous avez rempli le Livret A que vous pourrez ensuite vous poser la question d’ouvrir un livret chez ING Direct pour votre enfant.

Pour en savoir plus sur l’établissement, vous pouvez consulter notre avis ING Direct ici, ou bien vous rendre directement sur le site officiel de la banque en ligne en utilisant le lien ci-dessous. Vous découvrirez alors toutes les offres relatives aux jeunes chez ING Direct :

