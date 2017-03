Les livrets épargne non réglementés boostés pour séduire les clients

Malgré les taux très bas, deux acteurs ont décidé d’aller à l’encontre des pratiques prises par l’ensembles des établissements bancaires. En effet, au lieu de baisser la rémunération de leur livret, ils ont décidé de l’augmenter. Il s’agît de Fortuneo et de PSA Banque qui réalisent une excellente opération pour attirer de nombreux clients.

Alors que le contexte actuel appelle plus à une baisse des taux, Fortuneo et PSA Banque ont décidé d’inverser la tendance pour proposer à leur clients des livrets épargne non réglementés boostés pour leur bienvenue. Face à des banques traditionnelles dont les frais bancaires ont augmenté depuis le 1er janvier 2017, le taux de clôture de compte devrait fortement augmenter et on risque de voir de nombreuses migration des établissements traditionnels vers les banques en ligne.

Des rémunérations généreuses pour quelques mois

On peut se demander si cette initiative va annoncer un ensemble de propositions de la part des institutions bancaires mais peu de choses laissent présager cela pour le moment. En effet, actuellement, la politique très accommodante de la Banque Centrale Européenne les rendements des livrets épargne les moins risqués (Livret A, LDD) ou les assurances vie sur fonds en Euro ont très nettement baissé. Deux spécialistes de la banque en ligne sont allés à l’encontre de cette tendance pour proposer, pour la première fois depuis trois ans, des rendements extrêmement généreux pour leurs livrets non réglementés. La particularité de ces livrets ? Offrir un taux exceptionnel sur une période restreinte afin d’attirer d’importantes sommes d’argent de la part de leurs clients. Malheureusement, à la fin de cette période, le taux revient à un cours beaucoup moins alléchant…

Des taux exceptionnels

Pendant 4 mois, vous pourrez donc profiter d’un taux brut de 2,5% chez Fortuneo (avant de descendre à 0,4%…). Cela représente une hausse significative quand on sait que ce même livret offrait un taux de 2% en décembre 2016. PSA Banque, quant à elle, offre 3,2% pendant deux mois sur le livret Distinguo (le taux descend en suite à 1% brut).

D’autres banques en ligne proposent déjà ces taux boostés sur une période réduite. On peut penser notamment à ING Direct et BforBank avec leur livret à 3% brut par mois pendant deux mois. La limite de placement a été fixée à respectivement 100.000 et 75.000 euros pour ces deux banques en ligne. Notez que si vous souhaitez bénéficier du meilleur taux hors période de bonus, il faudra vous rendre chez Hello bank! dont le livret non réglementé monte jusqu’à 1,2% selon l’importance de votre placement.

Malheureusement, trop peu d’établissements bancaires proposent ce type d’offre de bienvenue à l’heure actuelle. Malgré tout, cela témoigne d’une réelle volonté des banques en ligne de séduire toujours plus leurs clients et de proposer une offre qui se distingue véritablement des banques traditionnelles. Sachez que ces livrets généreux sont directement indexés sur les taux longs. En d’autres termes, afin d’assurer un rendement intéressant à leurs épargnants, les banques doivent trouver des placements sûrs de longue durée. Elles recherchent donc fréquemment de la dette d’Etat à 10 voire 15 ans. Le directeur France de Fortuneo remarque notamment que « Nous constatons depuis fin octobre un redressement des taux longs sur les marchés ». Ce qui a conduit la filiale en ligne du Crédit Mutuel Arkea à proposer cette offre, c’est la période. En effet, le premier trimestre est généralement très intéressant pour les livrets épargne. Par conséquent, afin d’attirer le maximum de clients, une telle opération à ce moment était très stratégique.

En ce qui concerne PSA Banque, la stratégie est légèrement différente. En effet, si elle propose des crédits auto si intéressants, c’est afin de soutenir l’activité de sa maison mère et augmenter la vente de véhicules du groupe PSA. A l’heure actuelle, la collecte d’épargne joue à hauteur de 20% dans le financement de ces prêts automobiles. Peu importe les taux du marché, PSA Banque se doit donc de proposer des taux compétitifs au niveau de l’épargne afin d’optimiser les résultats du groupe.