La Loi Macron booste les intentions de changement de banque

Une étude publiée conjointement entre Opinion Way et la banque en ligne Boursorama met en lumière les conséquences de la Loi Macron, entrée en vigueur au 6 février 2017. Cette dernière prévoit une simplification drastique de la procédure pour changer d’établissement bancaire pour le client. Et force est de constater que les intentions de changement de banque grimpent en flèche !

Les français sont généralement très attachés à leur premier établissement. En effet, un français sur deux est un client fidèle (i.e. client depuis 20 ans ou plus chez le même établissement). De plus, les français ne sont pas vraiment du genre à changer de banque : seuls 3% ont l’intention de changer sous peu. Pour autant, Boursorama Banque et Opinion Way relèvent néanmoins une certaine insatisfaction auprès du grand public puisque 59% des sondés estiment que les banques « pensent plus à elles qu’aux clients finaux ».

Les intentions de changement multipliées par 4

Pour autant, si les clients restent dans leur établissement de base, c’est parce qu’ils estiment que toutes les banques se valent plus ou moins. Autre critère évoqué, la difficulté à changer de banque, en entreprenant des démarches parfois longues et coûteuses. Avec l’arrivée de la Loi Macron, les formalités de changement de banques seront automatiques et réalisées sous 20 jours ouvrés. Cela devrait donc largement convaincre les résistants à trouver une alternative s’ils ne sont plus satisfaits de leur banque. Et c’est justement dans ce sens que va le sondage Opinion Way et Boursorama : ils seraient jusqu’à 12% de français à changer de banque si tout est pris en charge – contre 3% à l’heure actuelle.

Il faut savoir que dans la réalité, les banques ne sont pas toutes les mêmes, et qu’aussi bien le service que les tarifs peuvent varier de manière drastique. En l’occurrence, une étude a montré que les frais moyens annuels dans un établissement bancaire sont de 193,80 euros par an. A titre de comparaison, Boursorama Banque qui a été élue pour la 8e année consécutive « banque la moins chère » ne facture en moyenne que 12,01 euros pour les mêmes services. La différence est donc gigantesque (notamment au niveau de l’opposition « banque traditionnelle » versus « banque en ligne »), et cela vaut largement le coup de s’intéresser un peu plus dans les détails à un éventuel changement. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide comparatif des meilleures banques en ligne ici.

Retrouvez l’étude complète Opinion Way pour Boursorama ici.