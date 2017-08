Meilleur livret enfant : épargner entre 0 et 12 ans sans risque

Le Livret Enfant vient en complément du Livret Jeune, qui lui est dédié aux jeunes entre 12 et 25 ans. A la naissance de votre enfant, vous pouvez choisir d’ouvrir un Livret Enfant dans certaines banques en ligne afin de générer des intérêts sur de l’épargne facilement. Ce livret d’épargne n’empêche par les parents d’ouvrir également un Livret A, lui-même disponible dès la naissance.

Aujourd’hui, très peu de banques (et banques en ligne) proposent de Livret Enfant. En effet, la période stratégique pour convaincre un jeune d’ouvrir un compte bancaire est légèrement plus tard, à l’adolescence. C’est d’ailleurs pour cette raison que les livrets jeunes sont relativement populaires. Contrairement au Livret A, le livret enfant est dit « fiscalisé ». Autrement dit, il faudra payer des cotisations sociales et impôts dessus.

D’un établissement à un autre, le Livret Enfant peut varier significativement. Ci-dessous, vous retrouverez la liste des différents livrets d’épargne pour enfants entre 0 et 12 ans proposés par les différentes banques en ligne. Ces taux seront mis à jour au gré des mises à jours réalisées par les établissements bancaires.

Quelle banque propose le meilleur livret enfant ?

A l’heure actuelle, seules trois banques en ligne proposent un livret enfant. La première est Monabanq, qui mise vraiment sur la jeunesse à travers plusieurs livrets. Outre le livret jeune 12-18 ans et le livret 18-25 ans, Monabanq offre une bonne solution pour les enfants entre 0 et 12 ans : 1,20% brut par an jusqu’à 5.000 euros, puis 0,40% au delà.

Quant à Fortuneo, la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa a sorti le Livret + Enfant au courant du mois de juillet 2017. C’est une déclinaison de son livret d’épargne classique, baptisé Livret +, qui rémunère toutefois seulement 0,4% brut. Le Livret Enfant de Fortuneo rémunère quant à lui 1% brut par an, dans une limite de 10.000 euros.

Enfin, le dernier livret d’épargne proposé aux enfants entre 0 et 12 ans est celui d’ING Direct. La banque en ligne qui a fait son succès sur le Livret Epargne Orange (LEO) a aussi une version pour les petits. Celui-ci rémunère 0,1% brut par an, exactement la même chose que son livret d’épargne principal. On ne peut clairement pas dire que c’est le plus généreux, même si le plafond est illimité. Très clairement, dans le cas d’ING Direct, il vaut mieux d’abord ouvrir un Livret A et le remplir pour son enfant. Ce dernier rémunère actuellement 0,75% net. En revanche, le LEO Enfant est soumis aux mêmes promotions que le livret pour adultes. Autrement dit, c’est actuellement un rendement de 2% brut qui est offert pendant 2 mois pour toute nouvelle ouverture d’un compte Livret Enfant ING.

Comment ouvrir un livret enfant ?

Le Livret Enfant est un peu particulier : il faut qu’un responsable légal fasse une demande d’ouverture de compte spécifique pour le jeune dont il a la responsabilité. Evidemment, comme les autres livrets d’épargne, le livret jeune est gratuit. Il faut cependant savoir que la plupart des établissements imposent quelques conditions sur les versements : à titre d’exemple, Monabanq demande des versements d’au minimum 10 euros. C’est le cas aussi chez Fortuneo et ING Direct. Sachez également que les banques en ligne n’acceptent pas les dépôts en espèce, il faudra donc procéder d’une autre manière pour déposer sur le livret enfant : virement bancaire, chèque, mandat cash.

Une fois que l’enfant atteint ses 12 ans, il y a des scénarios différents selon les banques. Chez Monabanq, il peut obtenir une carte bancaire gratuite et il voit son livret enfant se convertir en livret jeune. Chez Fortuneo, le livret enfant est automatiquement clôturé et il se transforme alors en Livret A, ou en Livret +. Encore une fois, il s’agit de bien comparer les différents taux pour placer l’argent de manière optimale, tout en prenant en compte la différence entre les taux bruts et les taux nets.