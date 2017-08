Meilleur super livret 2017 : comparatif des livrets d’épargne

Dans les années 2000, on appelait « super livret » un livret d’épargne proposé par une banque et dont le taux était supérieur à celui du Livret A. Aujourd’hui, force est de constater que les super liverts se font beaucoup plus rares, et qu’ils ont tous du mal à rivaliser avec le Livret A. En l’occurrence, ce dernier s’affiche en net, alors que tous les autres offrent des rendements bruts. Ci-dessous, nous vous avons dressé un comparatif des deux derniers super livrets disponibles en France.

Par défaut, un super livret est similaire à un livret réglementé classique : il est possible d’y déposer et de retirer de l’argent à tout moment, sans aucun frais. Toutes les banques, qu’elles soient en ligne ou non, proposent aujourd’hui ce type de placement. Le super livret a proprement parler doit cependant avoir un taux supérieur à celui du Livret A, ce qui n’est malheureusement plus le cas dans les établissements bancaires. En l’occurrence, les taux de marché étant tellement bas, les banques ne peuvent aujourd’hui plus vraiment proposer des taux très compétitifs.

Tableau comparatif du meilleur super livret en 2017

* Le taux à 3% chez BforBank est limité à 75.000 euros et celui à 2% chez ING Direct est limité à 50.000 euros.

** Monabanq augmentera votre rendement de 0,1% par an pendant 4 ans pour vous remercier pour votre fidélité. En revanche, pour cela, vous devrez placer votre épargne sur le Livret Croissance, qui, contrairement au Livret Epargne normal, est limité à 25.000 euros.

Meilleur super livret : BforBank

BforBank a le meilleur taux

Dans la banque en ligne, on a deux établissements qui offrent un excellent super livret : il y a tout d’abord BforBank qui propose pendant 2 mois une rémunération de 3% brut sur le livret dans une limite de 75.000 euros. C’est largement au-dessus du rendement du Livret A qui aujourd’hui est à 0,75% net. En incluant les cotisations sociales et fiscales, le super livret BforBank offre un rendement qui reste supérieur au Livret A.

Attention, cette offre n’est valable que pendant 2 mois : au-delà, le super livret devient un livret simple puisque le taux d’intérêt payé sur ce placement n’est plus que de 0,3%. BforBank offre aussi régulièrement des primes à l’ouverture d’un livret d’épargne, ce qui peut encore gonfler l’intérêt que l’on peut avoir sur ce placement. Actuellement, ce sont 40 euros de bonus qui sont offerts pour l’ouverture d’un tel livret chez BforBank.

ING Direct limite la casse

Autre super livret, celui d’ING Direct. Le fameux livret d’épargne orange (LEO) qui a fait toute la notoriété de la banque en ligne dans les années 1990 et 2000 offre lui aussi un bon rendement sur les deux premiers mois. En l’occurrence, c’est 2% brut qui seront payés sur tous les dépôts jusqu’à 50.000 euros pendant les deux premiers mois. Au delà, le rendement chute lourdement à seulement 0,1% brut – le plus bas du marché.

Les super livrets ont des plafonds élevés

Si les taux ont du mal à être bien au delà de ceux du Livret A, on peut en revanche apprécier que les super livrets mentionnés ci-dessus ont un plafond bien plus élevé que le Livret A. Autrement dit, on peut y mettre davantage d’argent, et obtenir des revenus plus élevés. Si le Livret A ne peut accepter que 22.950 euros, celui de BforBank acceptera 75.000 euros, et ING Direct 50.000 euros. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, les livrets d’épargne classique repoussent même les plafonds à plusieurs millions d’euros, voire illimité pour certains.

Ne pas le confondre avec une assurance-vie

Un super livret permet d’obtenir un bon rendement tout en gardant la flexibilité de pouvoir retirer son argent à tout moment, en cas de besoin. Ce n’est pas le cas de l’assurance-vie, un autre produit d’épargne, qui pourtant est très populaire en France. En l’occurrence, l’assurance-vie ne permet pas d’avoir une telle flexibilité sur le capital tout en obtenant un bon rendement. En 2016, le rendement moyen de l’assurance-vie est tombé sous la barre symbolique des 2%, un taux que l’on n’avait plus vu depuis près de 20 ans. Le meilleur super livret de BforBank se positionne donc encore mieux que ce type de placement.

