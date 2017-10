Mobileo Hello bank! : assurance mobile pour toute la famille

Hello bank! s’implique pour la sécurité de la famille avec son assurance Mobileo. Similaire à celle offerte par sa maison-mère BNP Paribas, elle permet à un client de la banque en ligne d’assurer tous les appareils mobiles de sa famille pour un certain nombre de dommages : casse, vol, oxydation accidentelle.

L’assurance Mobileo de Hello bank! a quelques vrais avantages : on peut citer notamment le fait que tous les appareils de la famille sont assurés, et peu importe l’endroit dans le monde où il est abîmé ou volé. Cela concerne aussi bien les smartphones, que les ordinateurs portables, les consoles de jeux portables ou encore les appareils photos numériques.

Sont compris dans l’assurance tous les incidents qui concernent de l’oxydation accidentelle (un smartphone qui prend l’eau), les vols à l’arrachée, à la tire ou avec agression, ainsi que la casse accidentelle. Autrement dit, si vous cassez l’écran de votre smartphone, vous pouvez demander à vous le faire rembourser avec cette assurance Mobileo de Hello bank!. En revanche, si vous perdez votre smartphone, ou qu’il tombe en panne, l’assurance Mobileo ne prend pas en charge le remboursement.

Autre grand avantage de cette assurance Mobile, le fait qu’elle puisse être souscrite instantanément depuis l’espace utilisateur du client. Il peut ainsi souscrire à l’offre fournie par l’assureur Cardif, lui-même détenu par BNP Paribas, et obtenir une assurance qui démarre le jour même. L’assurance Mobileo ne lui coûte que 9,90 euros par an, ce qui reste un prix tout de même largement accessible.

Différence avec l’assurance habitation

Là où Mobileo se distingue d’une simple assurance habitation classique, c’est que cette dernière assure le client uniquement en cas de vol de biens à l’intérieur de son domicile. Mobileo se concentre sur la mobilité et exclut ainsi les vols au domicile. En revanche, dans toutes les autres situations nomades, c’est Mobileo de Hello bank! qui prendra en charge le remboursement.

Limitations de l’offre Mobileo de Hello bank!

En revanche, il faut quand même souligner que l’assurance Mobileo Hello bank! vient également avec quelques limites. En l’occurrence, elle couvre un maximum de 1.500 euros de dommages annuels, pour un maximum de 2 sinistres. Autrement dit, si 3 consoles de jeux sont volées, seulement 2 au maximum pourront être remboursées.

Mobileo met en particulier une limite supplémentaire sur les smartphones, qui sont aujourd’hui la cible la plus sensible : seul un sinistre pourra être pris en compte, dans la limite de 650 euros. Quand on voit le prix du nouvel iPhone X, dont le lancement est prévu un jour après la sortie d’Orange Bank, on peut être un peu déçu. A noter que les différents appareils qui sont garantis par Mobileo de Hello bank! doivent avoir été achetés dans une période de moins de 5 ans par rapport à la date du sinistre.

Ci-dessous, une vidéo explicative de l’offre :

Pourquoi choisir Hello bank! ?

Au delà de l’assurance Mobileo, Hello bank! offre aujourd’hui une gamme de services bancaires de très grande qualité – qui rivalise avec tous les établissements bancaires, y compris sa maison-mère Hello bank!. Le compte courant et la carte bancaire (Visa Classic ou Visa Premier) sont gratuits pour tous les clients qui justifient d’un minimum de 1.000 euros par mois.

Hello bank! ne se contente pas seulement de ces services de bases puisqu’elle offre aussi le meilleur livret épargne du marché, le Livret Hello+, qui rémunère jusqu’à 1% brut actuellement. A titre de comparaison, Boursorama offre un rendement de 0,3% brut sur son livret, tandis que ING Direct se contente de 0,1% brut. Vous pouvez également bénéficier d’une bonne assurance-vie, Multiplacement 2, ainsi que des crédits à la consommation et des crédits immobiliers. Aujourd’hui, c’est l’une des rares banques en ligne à proposer ces deux types de crédits. Vous pouvez voir le détail de ces offres sur notre avis Hello bank!.

Pour l’ouverture d’un compte courant, 80€ sont offerts actuellement :

