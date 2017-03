La mobilité bancaire fait le bonheur des banques en ligne

Avec la loi Macron, en vigueur depuis le 6 février dernier, les banques en ligne ont vu leur flux de nouveaux clients croître considérablement. En effet, la loi sur la mobilité bancaire simplifie très nettement les démarches pour changer de banque. Par conséquent, la concurrence entre les différentes banques est désormais beaucoup plus intense. Un client insatisfait pourra désormais changer d’établissement, en un claquement de droit, gratuitement.

Les banques traditionnelles peinent à lutter

Alors qu’elles ont encore augmenté leurs tarifs au 1er janvier 2017, les banques traditionnelles ont de plus en plus de mal à conserver leurs clients face aux banques en ligne. Ces dernières offrent en effet de très nombreux avantages qui convainquent de plus en plus de personnes. Parmi eux, on peut par exemple citer les frais bancaires très nettement inférieurs, la très grande disponibilité du service client ou encore les très nombreuses offres promotionnelles.

Avec l’arrivée de la loi Macron et la très grande simplification du changement de domiciliation bancaire, la concurrence entre les deux types de banque a encore été renforcée. Les banques en ligne voient de plus en plus de clients ouvrir des comptes courants tous les jours. Le marché, qui compte aujourd’hui environ 4 millions de clients est sur le point d’exploser. En comparaison, 18 millions de personnes (soit 1 personne sur 4 environ) disposent d’un compte bancaire en ligne en Allemagne. En France les intentions de changement de banque n’étaient jusqu’alors que de 4%. Grâce à la loi sur la mobilité bancaire, ce chiffre devrait monter à 16% d’ici la fin de l’année.

Déjà 16.000 clients se sont tournés vers Boursorama Banque

Boursorama Banque est devenue fin janvier 2017 la première banque en ligne du marché avec plus d’un million de clients. Elle dépasse ainsi ING Direct qui a vu son nombre de clients baisser de 25.000 suite à la fermeture des comptes des clients inactifs depuis plus de 6 mois. En à peine deux semaines, la banque en ligne qui s’est classée 9 années d’affilé « banque la moins chère du marché » a reçu pas moins de 16.000 mandats de clients d’autres banques souhaitant rejoindre Boursorama Banque. En terme de flux sortants, cette dernière a vu 200 de ses clients signer un mandat pour quitter l’établissement pour une autre banque en ligne.

Le succès de la loi Macron semble déjà très notable et cela devrait encore s’intensifier dans les semaines et mois à venir. Les banques en ligne s’assurent d’augmenter leur visibilité au près du grand public grâce à de nombreuses campagnes de publicité à la télévision (Fortuneo, Monabanq, Boursorama Banque,…) et des offres promotionnelles très attractives.

On peut notamment citer l’ensemble des banques en ligne, comme Hello Bank, Fortuneo, BforBank qui offrent 80 euros de bonus à l’ouverture d’un compte courant, BforBank et ING Direct qui proposent des taux de bienvenue très compétitifs sur leurs livrets ou encore BforBank et Fortuneo qui offrent respectivement 150 et 100 euros pour l’ouverture d’une Assurance Vie. La liste de toutes ces offres promotionnelles est bien entendu non exhaustive.