Monabanq : 170€ de BONUS dont 50€ de carte chez Amazon

Monabanq se distingue comme la banque la plus généreuse de France pour les primes de bienvenue. La banque en ligne séduit avec ses excellents bonus accordés pour toute ouverture de compte courant, mais aussi avec la compétitivité de son offre bancaire. Actuellement, 170€ sont offerts pour l’ouverture d’un compte courant. Cette offre n’est valable que du 28 mai au 1er juin 2018 : DÊPECHEZ-VOUS !

Monabanq écrase le marché avec son bonus

Quand on décide de changer de banque, il ne s’agit pas uniquement de considérer le niveau du bonus de bienvenue. Monabanq n’essaie pas de déguiser une offre « moyenne » avec son généreux bonus : la banque en ligne a vraiment travaillé sur une offre bancaire ultra-compétitive avec une large palette de produits bancaires à des tarifs très préférentiels (crédit à la consommation, livrets d’épargne, assurance-vie, compte courant, cartes bancaires) – tout en assurant une belle prime à l’ouverture du compte courant : 170€ actuellement, et pendant quelques jours seulement.

C’est la deuxième fois que la banque en ligne organise une opération séduction aussi généreuse, et cela va probablement lui permettre d’accumuler encore davantage de clients. Avec un bonus de 170€, Monabanq est de loin la banque en ligne la plus généreuse du marché. La moyenne des concurrentes se situe autour des 80 euros pour l’ouverture d’un compte courant, Monabanq est donc clairement au-dessus avec cette offre. Celle-ci se décompose de deux différentes primes :

120 euros de prime qui sera versée en 12 mensualités de 10 euros

50 euros de prime sous forme de carte cadeau Amazon

Pourquoi Monabanq ?

Monabanq est l’une des meilleures banques en ligne du marché, et sa présence depuis plus de 10 ans en font un acteur incontournable du marché. Certes, elle ne se présente pas comme une « banque gratuite » puisqu’elle demande une cotisation de 2€ par mois. En revanche, contrairement à toutes ses concurrentes, elle n’impose aucune condition pour l’ouverture de compte (les banques « gratuites » demandent de justifier un revenu mensuel entre 1.000 et 1.600 euros minimum).

Autre point décisif de l’offre Monabanq : la qualité du service client. En effet, la banque en ligne a remporté le prix du « Service Client de l’Année 2018 » qui lui a été attribué par un jury indépendant pour son support commercial. En plus d’offrir des horaires de contact étendues, Monabanq a également une équipe de conseillers de qualité et spécialisés sur les différents produits bancaires.

Enfin, le généreux bonus de 170€ actuellement valable (contre 120€ en temps normal) ne devrait pas vous laisser indifférent. C’est de loin le plus élevé du marché, avec le moins de conditions (aucune). Vous pouvez découvrir toute l’offre de l’établissement bancaire directement en utilisant le lien ci-dessous.

Le bonus de 170€ n’est pas visible sur la page d’accueil de Monabanq, il faut obligatoirement utiliser le lien ci-dessous pour en profiter. Il n’est valable que pour une ouverture de compte jusqu’au 1er juin 2018. Visiter le site