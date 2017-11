Monabanq : 170€ de prime pour un compte bancaire

Ces derniers temps, Monabanq fait beaucoup parler d’elle. Après avoir remporté le prix du Service Client de l’Année 2018, la banque en ligne se distingue aujourd’hui avec une prime de bienvenue généreuse : 170 euros seront offerts à tous les nouveaux clients ayant souscrit à un compte courant dans l’établissement entre le 20 et le 28 novembre 2017.

50 euros en bons d’achat Illicado

Monabanq a toujours été généreuse sur la prime de bienvenue par rapport à la concurrence, mais cette semaine elle se distingue encore un peu plus. Aux 120 euros de prime de base qui sont offerts pour l’ouverture d’un compte courant, ce sont également 50 euros supplémentaires sous forme de carte Illicado qui seront rajoutés. Au total, c’est donc bien 170 euros de prime que le nouveau client pourra toucher pour l’ouverture d’un compte. A titre de comparaison, la plupart des autres établissements en ligne se contentent d’offrir 80 euros actuellement.

Illicado est l’un des plus gros réseaux français en matière de bons d’achat. En effet, le client aura la possibilité de débourser cette prime de 50 euros offerte par Monabanq chez les plus grands commerçants et e-commerçants de France : Amazon, Boulanger, Fnac, Décathlon ou encore Sephora. A seulement quelques semaines de Noël, cette prime Monabanq tombe à point, et il ne sera pas compliqué de trouver une raison pour cette carte cadeau Illicado.

Pourquoi choisir Monabanq ?

Au delà de la généreuse prime de bienvenue actuellement valable, Monabanq offre également un très bon service bancaire à un coût minime. Si les banques en ligne demandent toutes un minimum de revenu mensuel pour obtenir un compte, ce n’est pas le cas de Monabanq qui ne demande aucun justificatif de ce type. En revanche, il faudra débourser 2 euros de cotisations mensuelles pour accéder à des services financiers de qualité, et un support clientèle qui l’est tout autant. La prime de 170 euros qui est offerte en guise de bienvenue permettra largement de compenser ces 24 euros de frais annuels.

Vous pouvez en découvrir plus sur notre avis Monabanq, ou en allant directement sur le site officiel de la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel :

