Monabanq : la carte Visa Premier sans condition de revenus !

Monabanq est aujourd’hui la seule banque en ligne à proposer une carte bancaire Visa Premier sans aucune condition de revenus. En contrepartie, il faudra s’acquitter d’une cotisation mensuelle de 5 euros pour une carte Visa Premier, et 10 euros pour deux cartes Visa Premier.

Aucun revenu à justifier pour la Visa Premier

Nombreuses sont les banques en ligne à offrir gratuitement à leur client des cartes Visa Premier. Cependant, il ne faut pas oublier qu’elles imposent en contrepartie un justificatif (voire une domiciliation) de revenus mensuels généralement élevé : pour prendre un exemple, Boursorama Banque demande 1.800 euros de revenus mensuels pour offrir une carte Visa Premier. BforBank en demande 1.600 euros. Si vous ne pouvez pas justifier d’un tel revenu, ces banques ne vous acceptent pas comme client. Il faudra alors vous tourner vers un autre établissement pour obtenir une carte Visa Premier.

Monabanq, moins chère que la concurrence

Et là, vous pouvez alors vous tourner vers Monabanq, une banque qui est reconnue pour être ouverte à tous profils de clients – y compris ceux qui ne veulent / peuvent pas justifier d’un revenu mensuel régulier. Certes, il faudra débourser 5 euros afin de bénéficier d’un compte courant avec une carte bancaire Visa Premier, mais derrière vous aurez accès à toutes les garanties et assurances (particulièrement pratiques pour les grands voyageurs) d’une telle carte pour un prix très raisonnable. Pour rappel, un établissement bancaire traditionnel facture entre 10 et 15 euros par mois, la différence avec Monabanq est donc significative !

Pour rappel, Monabanq offre aussi exceptionnellement entre le 18 septembre et le 26 septembre une prime de 170 euros pour toute ouverture de compte courant. Cela se décompose en 120 euros de bonus (répartis en virement de 10 euros pendant 12 mois) ainsi qu’une prime de 50 euros de bons Illicado. Cette dernière carte est compatible avec des dizaines de commerçants tels qu’Amazon, Boulanger, Sephora ou encore Grosbill.

Visiter le site