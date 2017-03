Monabanq : le compte 6 euros par mois détaillé clairement

Monabanq est la seule banque en ligne française à ne demander aucun revenu minimum. C’est ainsi qu’elle se démarque de l’ensemble de la concurrence et qu’elle parvient à toucher un public très jeune et réceptif. Moderne et innovante, la filiale en ligne du Crédit Mutuel CIC ne cesse de développer des offres pour ces derniers. Avec un compte courant à 2 ou 6 euros par mois, elle offre une réelle alternative aux autres banques en ligne.

Une offre haut de gamme Monabanq à 6 euros par mois

Monabanq n’exige aucune condition de revenu, c’est bien ce qui fait sa particularité. En revanche, contrairement aux autres banques en ligne comme Hello Bank, Fortuneo ou Boursorama Banque, elle ne propose pas de compte bancaire gratuit. Ici, vous devrez payer 2 ou 6 euros par mois pour vos services bancaires. Cela reste comparativement beaucoup moins cher que les établissements bancaires classiques par rapport à l’offre en question.

Nous allons notamment nous pencher sur le compte 6 euros Monabanq qui offre de très nombreux avantages.

Vous disposerez de 2 cartes bancaires Visa, et non une seule comme avec l’offre à 2 euros. Cela est particulièrement pratique si vous vivez en couple et que vous souhaitez laisser votre conjoint(e) aller faire des dépenses sans vous.

Elle offre des assurances supplémentaires. En effet, en comparaison avec l’offre à 2 euros par mois, l’offre de Monabanq à 6 euros vient avec une assurance couvrant à la fois le vol de votre téléphone portable et vos achats sur le web. Cette dernière est particulièrement intéressante surtout quand on connait désormais la popularité des achats sur internet.

Si vous voyagez beaucoup hors zone Euro, cette option risque fortement de vous plaire. En l’occurrence, vous pourrez, sans aucun frais, effectuer 50 paiements et 25 retraits d’espèces par carte bancaire dans tous les pays à travers le monde. Tout paiement ou retrait au dessus de ce seuil offrira tout de même une réduction de 25% sur les commissions par rapport à l’offre à 2 euros. Pour ceux qui voyagent, le compte à 6 euros chez Monabanq est donc une évidence. Pour un prix similaire, une banque standard « avec agence physique » n’est pas capable de s’aligner.

Bien entendu, les autres avantages que comportent l’offre à 2 euros sont également compris dans cette compte courant à 6 euros par mois. On peut notamment citer les dépôts de chèques (illimités) et d’espèces (5 par an) gratuits dans les 2.000 guichets automatiques CIC. Ce dernier point est particulièrement intéressant puisqu’aucune autre banque ne permet de déposer ses chèques à tout moment et instantanément : il faut les envoyer par voie postale dans la majeure partie des cas. On notera qu’au delà de 5 dépôts d’espèces sur l’année, vous devrez payer 5 euros par action. Sachez néanmoins qu’aucune autre banque en ligne ne propose de dépôt d’espèces, ce qui est un vrai confort chez Monabanq.

Que vous ayez souscrit au compte à 2 ou à 6 euros par mois, vous aurez une absence totale de frais dans la zone euro pour tous vos retraits d’espèces aux distributeurs. Cela constitue un réel avantage si vous avez l’habitude de voyager dans la zone. En effet, les frais pratiqués par les banques traditionnelles sont en général assez élevés. En revanche, les banques en ligne proposent presque toutes ce service gratuitement.

Si vous avez encore des questions, vous pouvez consulter notre avis Monabanq ou visiter le site officiel :

