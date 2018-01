Monabanq et Demotivateur s’associent dans un jeu concours

La banque en ligne Monabanq a noué un partenariat de plusieurs mois avec le portail français de divertissement Demotivateur pour gagner en visibilité. Pour ce mois de janvier 2018, un jeu concours organisé en association avec la plateforme de restauration à domicile Another Chef permettra à l’un des lecteurs de gagner un repas cuisiné par un chef.

Monabanq s’associe avec Another Chef

Ces dernières années, Monabanq n’hésite pas à s’associer avec des plateformes émergentes pour gagner en visibilité, et soutenir de nouveaux modèles sur internet. On peut citer par exemple le partenariat avec la plateforme de financement participatif Ulule, ou encore celui avec Another Chef. Cette plateforme permet de mettre en relation des chefs avec des particuliers qui souhaitent organiser un diner chez eux en présence du cuisinier.

Pour essayer de service, il n’y a rien de mieux que de participer au tirage au sort organisé sur le site Demotivateur qui permettra à un lecteur de repartir avec un diner pour 6 personnes par un chef à domicile, dans un maximum de 200 euros. Le gagnant pourra aussi prétendre obtenir un bon cadeau s’il ne souhaite pas utiliser le bon sur la plateforme Another Chef. D’autres établissements bancaires ont organisé des jeux concours similaires à l’instar d’un Hello bank! qui a fait gagner des bons Uber, Chauffeur Privé, ou encore un matelas en ligne Tediber.

Pourquoi choisir Monabanq ?

Si Monabanq a aujourd’hui tellement le vent en poupe, c’est parce que l’établissement offre une gamme de produits bancaires simples et à un prix très compétitif. Appartenant au groupe Crédit Mutuel, Monabanq bénéficie d’un savoir-faire unique à tous les niveaux, tant au niveau des produits que de l’accompagnement des clients. Récemment, la banque en ligne a été élue « service client de l’année 2018 » dans sa catégorie – preuve que la relation client fait bel et bien partie de la stratégie du groupe.

Contrairement à certaines banques qui se vantent comme étant « gratuites », Monabanq demande une cotisation mensuelle de 2 euros par mois. En revanche, c’est la seule banque à ne pas imposer de condition minimum de revenu. A titre de comparaison, un établissement comme BforBank demande un minimum de 1.600 euros de revenus pour offrir un compte à ses clients. A noter également que la prime de bienvenue de Monabanq est bien plus élevée que celles offertes par les concurrentes (120 euros chez Monabanq, contre 80 euros en moyenne pour ses rivales), ce qui permet largement de compenser le coût mensuel du compte bancaire.

Afin d’en apprendre davantage sur le groupe, vous pouvez consulter notre avis Monabanq ici, ou visualiser notre comparatif de banques en ligne ici. Pour retrouver davantage d’informations sur le concours organisé entre Demotivateur, Monabanq et Another Chef, vous pouvez vous rendre directement sur le site officiel de la banque via le bouton ci-dessous.

Visiter le site