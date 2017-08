Monabanq n’exige pas de condition sur le revenu

Hormis Monabanq, toutes les banques en ligne ont basé leur modèle de base sur une condition de revenu mensuel. Autrement dit, les clients des concurrentes de Monabanq devaient justifier (voire domicilier) un montant défini par l’établissement pour pouvoir obtenir un compte. Monabanq a toujours eu un modèle différent, qui connait un véritable succès.

Monabanq demande une cotisation mensuelle

La banque en ligne du Crédit Mutuel CIC a toujours voulu rester ouverte à tout les français. Elle a donc décidé de na pas imposer de condition sur le revenu, mais plutôt de privilégier une cotisation mensuelle de 2 euros. Certes, la banque en ligne n’est donc pas gratuite, il n’empêche qu’elle coûte près de 8 x moins chère qu’une banque traditionnelle (en 2017, les français devraient payer 193 euros de frais en moyenne pour leurs services bancaires).

Avec cet abonnement, les clients bénéficient d’un compte courant, d’une carte bancaire et d’un accès à divers services d’épargne propres à Monabanq et vraiment séduisants. Pour n’en citer que deux, il y a évidemment la Carte qui épargne, mais également le Livret Croissance. La banque en ligne met également un coach personnalisé à chacun de ses clients qui souhaitent mieux gérer leur argent.

La concurrence s’inspire du modèle de Monabanq

Pendant très longtemps, Monabanq a été la seule à proposer un compte bancaire en ligne sans condition de revenu. Face à son succès, de nombreuses banques qui jusque-là demandaient un revenu minimum ont ajusté leur offre en proposant une offre payante pour leur compte. ING Direct et Boursorama Banque, les deux archi-leaders sur le marché français avec plus d’un million de clients chacun, ont sorti en 2016 une offre similaire à celle de Monabanq pour aller à la rencontre d’une clientèle trop peu sollicitée.

Ainsi, la banque en ligne de la Société Générale a lancé Boursorama Welcome, un compte à 1,50 euro par mois qui propose des services similaires à Monabanq (en particulier la carte Visa Classic) sans pour autant mettre autant l’accent sur l’épargne. Quant à ING Direct, la banque a sorti une offre à 5 euros par mois sans condition de revenu, qui voit le client bénéficier d’une carte Gold Mastercard avec son compte courant.

Reste maintenant qu’à l’ouverture, Monabanq est la plus généreuse avec son bonus de bienvenue à 120 euros. ING Direct et Boursorama Banque se contentent pour le moment d’une prime de 80 euros qui sera versées à tous les nouveaux clients pour une ouverture de compte. Vous pouvez consulter notre avis Monabanq ici, et le comparatif des meilleures banques en ligne ici.

