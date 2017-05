Monabanq partenaire de Microcultures, plateforme de crowfunding

Microcultures doit vous sembler bien moins familier que Monabanq, banque en ligne du Crédit Mutuel CIC. Et pourtant, ce que propose Microcultures mérite toute votre attention. En effet, il s’agit d’une plateforme de crowdfunding (financement participatif) ainsi qu’un label musique. Depuis 2016, ces deux acteurs de l’économie française sont en partenariat pour aider au financement de projets culturels et musicaux innovants.

L’assouplissement de la législation encadrant le financement participatif a permis d’assister à une véritable croissance dans l’Hexagone. C’est un procédé très présent dans l’économie sociale et solidaire qui est gouvernée par certaines très grandes plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank. Beaucoup moins connue, Microcultures fait tout de même partie des principaux acteurs du marché et a signé un partenariat avec Monabanq. Cette dernière entend ainsi renforcer son image de banque solidaire, comme ce qu’elle affiche depuis de nombreuses années.

La musique destination de millions d’euros avec le crowdfunding

Entre 2015 et 2016, nous avons assisté à une croissance impressionnante du financement participatif qui a augmenté de 40%. Ces données fournies par le Baromètre Financement Participatif France et KPMG en mars 2017 devraient encore se confirmer au cours de cette année 2017 qui semble très bien partie. Contrairement au financement du monde de la finance auquel nous avons été habitués, les acteurs du financement participatif sont beaucoup plus jeunes, très connectés et urbains. Il existe une multitude de secteurs dans lesquels vous pouvez diversifier au maximum vos actions. On peut notamment citer la mode, la déco, la cuisine, ou, avec Microcultures, la musique.

Bien que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore le principe, il n’est pas si nouveau. A titre d’exemple, en 2012, la musique (et notamment la création d’albums) représentait 10% des projets financés par le crowdfunding. Ulule, LA plateforme de référence, captait alors 18% des projets musicaux financés. On retrouve des chiffres assez proches chez un autre acteurs clef, KissKissBankBank qui propose également des financements participatifs pour la musique.

Monabanq, partenaire de Microcultures

Monabanq a toujours souhaité soigner son image et avait noué, en 2015, un partenariat avec Ulule qui proposait des projets dont le côté solidaire plaisaient particulièrement à la banque en ligne du Crédit Mutuel CIC. La démarche était alors très simple : Monabanq choisissait certains projets sur lesquels elle reversait 1€ à chaque fois qu’un internet investissait dans le projet ou qu’une personne likait la page Facebook. Plus récemment, c’est avec Microcultures, plateforme de financement participatif pour la création musicale, que Monabanq a noué un nouveau partenariat.

Cette fois-ci, Monabanq participera par pallier. A chaque fois qu’un projet récoltera 1.000€, la banque versera également 1.000€ dans ce même projet. C’est un très beau moyen de soutenir les artistes et intermittents du spectacle qui demeurent encore très peu soutenus à l’heure actuelle. Premier projet dans lequel Monabanq participera, « Tout doux », est un album de Bertrand Betsch qui se servira du projet pour tourner le clip, enregistrer,…

Monabanq, banque en ligne sociale et solidaire, se veut toujours plus proche de ses clients. On rappellera également que c’est la seule banque en ligne à proposer un support client pour les personnes sourdes et malentendantes. Ce dernier, très bien fait, montre une nouvelle fois la volonté de cet établissement de se distinguer des autres banques en lignes comme Boursorama Banque, ING Direct, Hello Bank!…

