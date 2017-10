Monabanq gagne le prix du « service client de l’année 2018 »

Nouveau succès chez Monabanq ! La banque en ligne du groupe Crédit Mutuel remporte le titre de « service client de l’année 2018 » qui vient récompenser la qualité de son support client. Monabanq se distingue ainsi pour la première fois dans ce concours d’excellence organisé par la société indépendante Viséo Customer Insights.

Si BforBank et Fortuneo ont longtemps occupé la tête de ce concours ultra-compétitif, c’est désormais au tour de Monabanq de s’imposer sur la plus haute marche du podium. La banque en ligne se voit ainsi récompensée par des efforts quotidiens pour renforcer la qualité de ses rapports avec sa clientèle. Pour définir le vainqueur dans chacune des 43 catégories définies, la société Viséo Customer Insights a effectué plus de 200 prises de contact mystères pour évaluer la qualité du service client : téléphone, email, chat en ligne, réseaux sociaux – autant de supports de communication où Monabanq s’est montré irréprochable.

Tenir notre promesse : « les gens avant l’argent »

Alain Colin, Directeur Général de Monabanq se félicite « Etre Élu Service Client de l’Année, c’est tenir notre promesse « les gens avant l’argent ». Chez Monabanq, la satisfaction client est une priorité. Ce prix/label d’excellence, obtenu avec la note de 18/20, est une grande fierté pour l’ensemble des collaborateurs Monabanq qui s’implique au quotidien pour offrir le meilleur service client ».

Monabanq élue pour la première fois service client de l’année

S’il y a eu pendant longtemps une crainte des français de se lancer dans une relation dématérialisée avec une banque en ligne, cette pratique se démocratise toujours plus grâce aux efforts considérables réalisés par les établissements bancaires. Dans la dernière année, Monabanq s’est notamment distinguée en intégrant une fonctionnalité permettant aux sourds et malentendants d’obtenir un service client lui aussi de qualité. L’établissement bancaire se félicite également d’être recommandé par 92% de ses clients – une belle preuve que le service est globalement réussi.

Au delà du service client, Monabanq se positionne également avec des produits financiers de très grande qualité : compte courant, carte bancaire (y compris la Visa Premier sans condition de revenu), assurances diverses, crédits à la consommation, livrets d’épargne, bourse ou encore une excellente assurance-vie Monabanq Vie Premium. Vous pouvez en apprendre davantage directement sur leur site :

