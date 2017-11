Monabanq retire la condition sur son compte premium

Monabanq offre deux types de comptes bancaires : celui à 2 euros et celui à 6 euros par mois. Le second fournit davantage de garanties et de services que le premier, mais il était jusqu’à présent conditionné par une obligation de revenu mensuel minimum. Depuis quelques jours, la banque en ligne a décidé de ne plus obliger les détenteurs à justifier de 750 euros par mois pour y avoir accès.

Monabanq s’affranchit des conditions sur le revenu

Alors que la plupart des banques en ligne demandent un minimum de revenu tous les mois pour donner accès à un compte bancaire aux clients, ce n’est pas le cas de Monabanq : ni sur le compte basique, ni sur le compte premium. La banque en ligne a décidé de s’ouvrir à tout le monde, en ne prenant plus en compte le niveau de revenu de ses clients. Il en va de même pour la fameuse carte bancaire Visa Premier qui est disponible sans condition de revenu minimum.

Le compte premium apporte un certain nombre d’avantages à son détenteur, sous condition qu’il en ait le besoin spécifique. En l’occurrence, pour les clients de Monabanq qui sont amené à voyager régulièrement, le compte premium permet de pouvoir réaliser jusqu’à 50 paiements à l’étranger sans aucun frais, et 25 retraits gratuits par an. Au delà de ce montant, les tarifs de base seront appliqués.

Le compte premium permet également aux clients qui achètent régulièrement sur internet d’obtenir des garanties sur leur achat. Cela concerne la livraison non conforme ou encore l’absence de livraison d’un produit. Autre point intéressant, les clients d’un compte premium bénéficient d’une assurance sur le vol de leur smartphone. Toutes les conditions sont explicitées directement sur le site officiel de Monabanq. A noter qu’il est possible à tout moment de passer du compte basique au compte premium, et inversement.

Opter pour la Visa Premier dans le compte Premium

Dans les deux comptes, la carte par défaut est la Visa Classic. Il est possible dans les deux cas d’upgrader pour une carte Visa Premier, sous condition de rajouter 3 euros par mois de frais. Cela reste beaucoup moins cher qu’une carte bancaire Visa Premier dans un établissement bancaire traditionnel, qui est facturée en moyenne entre 10 et 15 euros par mois. La carte bancaire Visa Premier permet d’obtenir encore davantage de garanties ainsi qu’un programme de rewards auprès des différents partenaires du groupe (Gaumont Pathé, La Vallée Village, ou encore les matelas Simba). A noter que toute ouverture de compte courant chez Monabanq est actuellement récompensée par une prime de 120 euros en guise de remerciements.

Dans les deux cas, Monabanq offre le même service client – qui a d’ailleurs été distingué ce mois-ci. La banque en ligne a été récompensée pour l’efficacité et la qualité de ses conseillers clientèles qui assistent au quotidien les clients de tous les comptes, avec le Service Client de l’Année 2018 par un jury d’experts indépendants. Bien qu’elle soit dématérialisée, Monabanq se veut toujours plus proche et à l’écoute de ses clients. Et sa promesse est largement tenue.

Pour en savoir plus sur les types de comptes Monabanq, c’est ici :

