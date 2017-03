Monabanq : sourds et malentendants sont les bienvenus

Monabanq a toujours voulu se montrer le plus accessible possible : en effet, elle est avant tout la seule banque en ligne en France à n’exiger aucun revenu minimal pour ouvrir un compte courant. En contrepartie, elle demandera la petite somme de 2 euros par mois pour les frais de tenue du compte. Pionnière dans ce domaine, Monabanq vient d’améliorer son service client pour le rendre accessible aux sourds et malentendants grâce au service Deafiline. Cela représente une véritable avancée et sera très apprécié par ces personnes.

Un support client en partenariat avec DEAFI

Véritable révolution dans le support client proposé par les banques en ligne, Monabanq propose désormais aux personnes sourdes et malentendantes une solution pour trouver réponse à leurs questions. La banque en ligne du Crédit Mutuel CIC est la seule à proposer un tel service. Cette démarche montre une nouvelle fois la volonté de Monabanq de véritablement privilégier le client à l’argent. En effet, il est désormais possible de prendre contact avec un interprète langue des signes de chez DEAFI, par chat ou par Webcam. Le service proposé par l’établissement est connu sous le nom de Deafiline.

Comment le support client sourds et malentendants fonctionne ?

De 9h à 12h et de 14h à 18h vous pourrez rentrer en contact avec un correspondant DEAFI qui vous aidera à effectuer les démarches pour ouvrir un compte au sein de l’établissement. Vous aurez le choix entre dialoguer par chat ou par Webcam avec votre interlocuteur. Notez que ce dernier n’est pas un conseiller bancaire.

Par conséquent, il pourra répondre aux questions classiques comme » quels sont les justificatifs à fournir pour ouvrir un compte chez Monabanq ? » mais ne vous donnera pas de conseils d’investissements par exemple. Pour toute question plus pointue, l’interlocuteur DEAFI s’occupera de contacter une troisième personne, un conseiller Monabanq, afin de réaliser une conversation à trois. Vous pourrez alors utiliser l’interprète pour obtenir toutes vos réponses qui seront fournies par le conseiller Monabanq, et transcrits par l’interprète LSF.

Cette nouvelle solution vise à simplifier considérablement la vie des personnes sourdes et malentendantes au quotidien. Comme nous l’avons dit plus haut, Monabanq fait vraiment beaucoup d’efforts pour s’assurer de la meilleure satisfaction possible. Ce n’est pas un hasard si 92% des clients la recommandent. Notez qu’en ce moment, grâce à l’offre de bienvenue, vous pourrez toucher jusqu’à 120 euros pour votre ouverture de compte. Votre parrain en touchera également 80. Si vous hésitiez à ouvrir un compte chez Monabanq, il est peut-être temps de passer le pas.

N’hésitez pas à visiter le site de Monabanq pour découvrir son offre dans son intégralité. Vous pouvez aussi consulter ce comparatif des meilleures banques en ligne pour découvrir les spécificités de chacun des établissements du marché.

