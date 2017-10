Monabanq Vie Premium : que penser de cette assurance-vie ?

La banque en ligne du groupe Crédit Mutuel offre un contrat d’assurance-vie baptisé Monabanq Vie Premium. Celui-ci est assez flexible puisque ce sont les souscripteurs qui peuvent choisir librement les fonds et supports dans lesquels ils souhaitent investir. Pour les fonds en euros, Monabanq a fait le choix de Generali Vie.

Force est de constater que Monabanq est un excellent choix lorsque l’on cherche à placer son épargne. Que ce soit avec des mécanismes d’aide à la construction de l’épargne comme la fameuse carte qui épargne, ou via des coachs financiers de qualité, la banque en ligne a su offrir à ses clients les outils nécessaires pour faire fructifier leur deniers personnels. Parmi les produits d’épargne, l’assurance-vie joue un rôle central.

Tarif de l’assurance-vie Monabanq Vie Premium

Il faut savoir que l’assurance-vie est le placement le plus populaire chez les français, et que les encours cumulent 1.600 milliards d’euros. C’est beaucoup plus que le Livret A qui se contente lui de 260 milliards d’euros. La composante Monabanq Vie Premium est donc hautement importante pour la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel.

Ouvrir un contrat d’assurance-vie chez Monabanq Vie Premium est assez facile. Le client a la possibilité d’ouvrir pour lui ou pour son enfant (dès la naissance) un tel contrat auprès de l’établissement bancaire. Il devra choisir entre deux possibilité au moment de l’ouverture :

Verser 1.000 euros immédiatement, aucune d’obligation de versement régulier

Verser 500 euros immédiatement, obligation de versement de 75 euros par mois

Une fois qu’il aura décidé quel plan il souhaite choisir pour Monabanq Vie Premium, il pourra alors regarder les différents fonds et supports qui composent l’offre de Monabanq. Contrairement à certaines banques qui offrent la possibilité de se faire gérer sous mandat son argent, ce n’est pas le cas ici. Il faudra choisir soit-même les fonds et supports que l’on souhaite intégrer dans son contrat d’assurance-vie. Evidemment, ils peuvent être réajustés (« arbitrage ») à tout moment.

L’ouverture d’un contrat Monabanq Vie Premium est très transparente. Il n’y a aucun frais sur les transactions (versements, retraits…), ce qui est devenu la norme dans l’assurance-vie en ligne. En revanche, il y a des frais de gestion qui sont facturés sur les différents produits. Les fonds en euros et les supports en unité de compte n’ont pas la même tarification, mais elle reste globalement plus compétitive que la plupart des acteurs du marché.

Monabanq Vie Premium offre une large gamme de fonds

Pour les fonds en euros, qui sont réputés pour être sans risque, Monabanq a décidé de s’associer avec l’assureur Generali Vie. Il propose donc dans son assurance-vie Monabanq Vie Premium les deux fonds en euros phare de chez Generali Vie : Netissima et Eurossima. Les rendements ont été respectivement de 2,25% et 2,65% net de frais de gestion en 2016, alors que le marché se situait en moyenne à 1,93% selon la Banque de France. Très clairement, ces deux fonds ont été très performants sur l’année 2016.

Au niveau des supports en unité de comptes, qui sont des fonds investis dans les actions, il y en a plus de 145 disponibles dans le contrat Monabanq Vie Premium. Les performances sont affichées, et évidemment elles sont très intéressantes. Si les fonds en euros sont investis principalement dans de l’immobilier, ce n’est pas le cas des supports en UC qui sont investis sur les marchés financiers. Actuellement la bourse étant en pleine croissance, il est donc normal d’avoir de bonnes performances sur les supports en unité de compte.

Avantages de l’assurance-vie

L’assurance-vie est un placement hautement intéressant, en particulier pour ceux qui souhaitent placer leur argent pour plusieurs années. Comme vous pouvez le voir dans notre fiche dédiée à l’assurance-vie, il est possible de bénéficier d’une fiscalité avantageuse dès la 4ème année de détention d’un tel contrat. C’est après 8 années que la fiscalité est la plus généreuse. Pour autant, il est important de noter que l’argent reste à tout moment disponible, et que le client peut toujours choisir de le récupérer s’il est dans le besoin. Cependant, il ne bénéficiera pas des avantages fiscaux s’il retire son argent prématurément.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis Monabanq ou visiter leur site :

