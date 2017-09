Multitude de primes chez BforBank pour la rentrée !

BforBank est la banque en ligne du Crédit Agricole. Depuis 2009, elle offre des services de très grande qualité à plus de 165.000 clients à travers l’Hexagone. Elue à de nombreuses reprises « service client de l’année », l’établissement est reconnu pour son accompagnement. Au delà de ça, il offre aussi pour la rentrée 2017 de nombreuses promotions. C’est le moment d’y ouvrir un compte !

Des bonus pour tous les produits chez BforBank

Chez BforBank, la seule condition pour ouvrir un compte courant est de justifier d’un revenu mensuel supérieur à 1.600 euros net. C’est certes un montant important, mais la contrepartie est que vous bénéficierez d’un accompagnement absolument exceptionnel. Si BforBank a été élue 3 fois (2014, 2015 et 2016) meilleur « service client de l’année » dans la catégorie la banque en ligne, ce n’est vraiment pas un hasard ! Découvrons ensemble les différentes primes de bienvenue que vous pouvez toucher actuellement.

La prime de bienvenue sur le compte courant

Premier bonus très intéressant, la prime de bienvenue est actuellement de 80 euros pour toute première ouverture d’un compte courant. Cette prime est valable jusqu’au 18 octobre et s’applique pour tous les clients, à condition, bien-sûr, qu’il s’agisse de la première ouverture. Une fois votre compte confirmé, vous toucherez cette généreuse prime sous 15 jours maximum. Ce délais est beaucoup plus court que chez certains concurrents où vous pouvez parfois attendre 2 à 3 mois. Rappelons que le compte courant chez BforBank est entièrement gratuit et qu’il en va de même pour la carte, la Visa Premier.

La prime sur le Livret Epargne

Pour l’ouverture conjointe d’un compte courant et d’un livret épargne BforBank, vous toucherez 40 euros supplémentaires qui vous seront versés sur votre livret dans le mois suivant son ouverture. En ce moment, profitez en plus d’un taux exceptionnel de 3% pendant 2 mois dans la limite de 75.000 euros. Si vous voulez booster votre épargne, c’est vraiment la solution qu’il vous faut. Par la suite, le Livret d’épargne BforBank descend à un assez faible 0,3%.

Notez également qu’afin de valider l’ouverture de votre livret, vous devrez verser au minimum 100 euros sur ce dernier. La prime vous sera retirée si vous clôturez votre livret sous moins de 12 mois.

L’assurance vie

Pour toute première ouverture d’une assurance-vie vous bénéficierez également de 100 euros offerts ! Pour cela, vous devrez cependant vous plier à quelques conditions que nous allons vous présenter de suite. La première est que votre versement devra être effectué avant le 9 novembre 2017 et porter sur un montant minimum de 3.000 euros. Parmi ces 3.000 euros minimum, au moins 25% (donc 750 euros) devront être investis sur des unités de compte non garanties en capital (et donc, plus risquées que les fonds en euros).

Vous pourrez ainsi profiter de l’une des meilleures assurances-vie du marché. En 2016, le Fonds Euro Allocation Long Terme 2 a généré un rendement net de frais de gestion de 3,04%, un taux très nettement supérieur à celui de la moyenne du marché (proche de 2%).

Les primes Bourse

L’offre bourse de BforBank est certainement l’une des plus compétitives du marché comme vous pouvez le voir dans notre comparatif offre Bourse. Afin de promouvoir cette très belle offre, BforBank gâte vraiment ses clients. En effet, vous aurez 80 euros offerts pour toute première ouverture ou transfert d’un compte-titres, d’un PEA ou d’un PEA-PME avant le 9 novembre 2017. La valorisation de votre portefeuille devra au moins être de 5.000 euros afin de pouvoir profiter de l’offre.

Mieux encore, vous pourrez bénéficier de jusqu’à 1.000 euros de frais de courtage remboursés jusqu’à la fin de l’année 2017. A la fois le remboursement de ces frais et le versement de la prime seront effectués au courant du mois de janvier 2018.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, BforBank s’engage à prendre en charge vos frais de transfert pour un montant maximum de 2.000 euros. Qu’est-ce qui vous retient encore de venir chez BforBank ?

