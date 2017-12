N26 s’associe à Younited Credit pour le crédit conso

La néo-banque allemande N26 ne cesse de multiplier des partenariats avec d’autres fintechs pour offrir les meilleurs produits bancaires du marché. Après avoir noué un accord avec le spécialiste du change Transferwise, voilà que N26 s’associe avec le français Younited Credit pour offrir du crédit à la consommation.

N26 Credit est directement lié à Younited Credit

En moins d’une année, N26 a véritablement su s’imposer dans le paysage bancaire français avec une offre de qualité. Si celle-ci n’est pas aussi complète que celles offertes par les banques en ligne françaises, l’offre N26 ne cesse de s’étoffer. Voilà qu’arrive le crédit à la consommation grâce à un partenariat avec Younited Credit – le leader européen du crédits à la consommation entre particuliers. C’est la première fois que la société française s’associe à un quelqu’un pour fournir sa solution en marque blanche.

De son côté, N26 évoque dans son communiqué son intention de réunir toujours plus d’acteurs de la fintech en France pour offrir toujours plus de services et produits à des coûts exceptionnellement faibles. Ces derniers mois, elle n’a pas non plus hésité à sortir de nouveaux produits en interne comme le compte auto-entrepreneur ou encore la possibilité d’acheter des devises électroniques directement depuis son application mobile et moyennant une commission réduite.

Depuis l’application mobile de la néo-banque, les particuliers peuvent faire une demande de prêt à la consommation d’une valeur située entre 1.000 et 40.000 euros et pour une période de remboursement qui s’étale entre 24 et 72 mois. Le principe est le même que sur la plateforme Younited Credit où les particuliers peuvent solliciter la communauté pour lever de l’argent. Younited Credit sert de filtre et sélectionne les dossiers qu’elle juge les plus solvables afin de faire courir le moins de risque à ses investisseurs.

L’offre est pour le moment limitée à la France

Depuis son lancement en 2011, Younited Credit est parvenue à générer plus de 625 millions d’euros de prêts entre particuliers. La fintech française est aussi l’une de celles qui a levé le plus d’argent en Europe puisque ce sont pas moins de 103 millions d’euros qui ont été levés depuis sa création. Le Crédit Mutuel Arkéa, Eurazeo, AG2R La Mondiale et Bpifrance font partie des principaux investisseurs de la jeune pousse.

Pour l’heure, la fonctionnalité N26 Credit est disponible uniquement sur iOS. Les utilisateurs de l’application bancaire sur Android pourront en profiter pleinement dès le début de l’année 2018. L’offre n’est pas encore disponible dans les autres pays européens, où N26 compte déjà plus de 500.000 clients.