N26 propose du crédit à la consommation en Allemagne

Face à la concurrence des banques traditionnelles et des banques en ligne, les néo-banques ont quelque peu de soucis à se faire actuellement. Pour assurer leur survie, elles sont dans l’obligation d’élargir leur gamme, à l’instar de l’allemande N26 qui propose désormais un crédit à la consommation à ses clients allemands.

La banque N26 a eu quelques mois assez mouvementés. Après être revenue sur le marché français, et avoir mis fin à sa carte bancaire gratuite, la néo-banque a décidé de proposer des crédits à la consommation sur son marché principal, l’Allemagne. Cela lui permettra non seulement de toucher un nouveau public, encore plus large, mais également de générer des rentrées d’argent importantes pour sa pérennité. A l’heure actuelle, il n’existe peut-être aucune autre néo-banque de ce type qui ne propose des crédits à la consommation. En revanche, les banques en ligne telles que ING Direct, Boursorama ou BforBank ont déjà lancé leur offre (par ailleurs toutes très compétitives) depuis un certain temps.

Pourquoi la néo-banque doit aller plus loin que le compte bancaire

Aujourd’hui, les néo-banques sont dans l’obligation d’élargir leur offre pour conserver leurs premiers clients. En effet, se limiter à une simple utilisation de compte courant et de carte bancaire (pas toujours gratuite) ne convainc pas forcément le public d’y adhérer complètement. En s’ouvrant à d’autres services tels que les crédits ou encore les livrets épargne, les néo-banques pourront mieux rivaliser avec les banques en ligne qui offrent aujourd’hui des solutions extrêmement performantes aussi bien sur ordinateur que sur mobile.

Là où réside le grand avantage de N26 sur le créneau des crédits, c’est que les allemands peuvent obtenir un déblocage des fonds en seulement une heure. Le montant proposé se situe entre 1.000 euros et 25.000 euros et l’échelonnement peut aller entre 12 et 60 mois (taux entre 2.99 et 8%). Un simple formulaire sur l’application mobile permet de soumettre la demande et d’obtenir une validation au bout de quelques minutes. En France, une telle pratique ne sera pas possible puisque le crédit à la consommation n’est versé que sous un délai de 7 – 14 jours, une période pendant laquelle le client peut toujours décider de se rétracter.