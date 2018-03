N26 lève 110 millions d’euros pour s’étendre aux US

N26 est une banque allemande qui est largement présente à travers l’Euroe. Après avoir réalisé plusieurs levées de fonds, elle vient d’en boucler une nouvelle à hauteur de 110 millions d’euros pour s’étendre aux Etats-Unis. Cette somme permettra également de renforcer sa position en Europe, où la concurrence commence à s’intensifier. Au total, elle aura donc déjà levé plus de 160 millions d’euros.

N26 lève 110M€ pour accroître son avance

La néo-banque N26 connait un succès tonitruant pour son offre bancaire simplifiée. Au rythme de 5.000 nouveaux clients par jour, la start-up allemande est parvenue à dépasser le million de clients depuis sa création. En France, elle comptait déjà plus de 200.000 clients en février dernier. Elle s’est notamment associée à la fintech française Younited Credit pour offrir une solution de crédit à la consommation.

Ces derniers mois, le rythme s’est encore accéléré avec une expansion en Europe, et des projets Outre-Manche et Outre-Atlantique. S’il y a actuellement 8 personnes dans les locaux à New York, le recrutement devrait s’intensifier afin de permettre un lancement américain d’ici au mois de juin 2018. N26 devrait se lancer sur le marché britannique quelques temps avant.

Une offre de base simple, gratuite et efficace

Le principe de N26 est simple : l’offre gratuite de base (condition : réaliser un minimum de 9 transactions par trimestre) permet d’obtenir un compte courant, une carte bancaire ainsi qu’une application mobile pour gérer la relation entre les deux. On peut également citer d’autres avantages : 1/ l’absence de condition de revenu minimum comme c’est le cas dans certaines banques en ligne ou 2/ la possibilité de voir remonter en temps réel sur l’application mobile toutes les transactions réalisées par la carte bancaire.

Le client peut payer par carte bancaire sans frais, que ce soit dans la devise locale ou dans des devises étrangères. Au niveau des retraits, les 5 premiers sont gratuits – puis ils seront facturés 2 euros par retrait supplémentaire. Depuis la fin de l’année dernière, N26 est également équipée d’Apple Pay, ce qui permet à quiconque d’enregistrer sa carte bancaire sur l’application Wallet d’un iPhone pour payer directement avec celui-ci.

