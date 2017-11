Un nouveau Directeur Général chez Boursorama Banque

En 2017, Boursorama Banque s’est finalement imposée comme la première banque en ligne française. L’expérience de sa directrice générale Marie Cheval lui a permis de franchir un nouveau palier. Cette dernière est partie en septembre vers de nouvelles aventures; elle est désormais remplacée par son ancien directeur général adjoint – Benoit Grisoni.

Boursorama Banque s’est imposé comme la numéro 1

Sur les dernières années, Boursorama Banque a fourni un travail remarquable pour s’imposer comme la banque en ligne numéro 1 en France. Il faut dire que l’établissement bancaire a largement profité de l’expérience et des finances de sa maison-mère Société Générale pour asseoir sa position de leader. Pendant longtemps, c’est Marie Cheval qui a mené le bateau pour le placer en position de force depuis le début de l’année 2017. Aujourd’hui, ce sont plus de 1,2 million de clients qui ont fait confiance à Boursorama Banque pour gérer leur compte.

Il faut reconnaître que le travail mené par Marie Cheval est assez colossal : elle est parvenue à se distinguer de la concurrence avec une banque moins chère, et une offre plus large que ses rivales. Si la concurrence est rude, et qu’elle n’est pas toujours la meilleure selon le profil du client, il faut quand même reconnaître que l’offre est variée et accessible. Son offre Welcome, qui est gratuite depuis le début du mois de septembre, a marqué un changement de stratégie important dans l’établissement bancaire en ligne. Une réponse directe à Orange Bank qui peine aujourd’hui à convaincre avec son offre bancaire mobile.

Alors que Black Friday approche, la banque en ligne continue d’engranger massivement des clients. Benoit Grisoni aura un lourd travail de continuer à imprimer le rythme. Il faut dire que l’homme a tout pour réussir puisqu’il a déjà commencé au milieu des années 1990 chez Boursorama Banque – alors même que celle-ci s’appelait encore Fimatex. Il connait donc bien le fonctionnement de l’établissement, et sa position de directeur général adjoint lui a permis de faire une transition agréable vers son nouveau poste. Vous pouvez en découvrir davantage sur toute l’offre de la banque en ligne en utilisant le lien ci-dessous.

