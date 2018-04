Les nouveaux PEL ne pèsent pas beaucoup dans la balance

La Banque de France vient de publier un rapport intéressant sur le Plan Epargne Logement. Elle explique que le rendement moyen pour le PEL était encore de 2,70% en février dernier, alors que les ouvertures depuis l’été 2016 ne rapportent plus que 1% par an. Les anciens PEL, dont le rendement monte jusqu’à 3,27%, continuent donc de dominer le paysage actuel.

Les français ont raison de garder leur ancien PEL ouvert, et de ne pas souscrire à un nouveau. En effet, les plans ouverts entre juillet 2000 et juillet 2003 paient en moyenne 3,27%, contre 2,5% pour ceux ouverts entre août 2003 et janvier 2015. Depuis, la dégringolade continue : ouvrir un nouveau PEL actuellement ne rapporte plus que 1% brut par an, et ce, depuis août 2016. Au final, la rémunération nette pour le PEL est donc d’environ 0,7% aujourd’hui.

Les PEL à 1% ne représentent que 1% des encours

Selon les estimations de la Banque de France, ce sont environ 90% des encours qui sont rémunérés au moins 2,5%. A titre de comparaison, les plans rémunérant 1% ne représenteraient qu’environ 1% des encours. En moyenne, le taux moyen payé pour un PEL en janvier 2018 était de 2,7%, contre 2,73% une année plus tôt : la tendance est donc à la stabilité, et le rythme d’ouverture de PEL a donc largement ralenti. Les français privilégient ainsi d’autres solutions pour placer leur argent en toute sécurité.

Aujourd’hui, avec un contexte économique qui met les taux sous pression, il n’est pas facile de trouver un placement intéressant. En l’occurrence, les livrets fiscalisés proposés par les banques offrent généralement un rendement entre 0,1% et 0,3% brut par an. Seule exception, le livret d’épargne Hello+ de Hello bank! qui monte jusqu’à 1% brut par an, sans aucune limite de plafond.

A titre de comparaison, le taux du Livret A est de 0,75% net sur l’année. D’autre solutions d’épargne sans risque sont également disponibles, à l’instar des contrats d’assurance-vie à capital garanti (fonds en euros). Ce sont les banques en ligne Fortuneo et BforBank qui se distinguent largement sur ces produits avec des rendements qui peuvent atteindre les 3% brut (BforBank).

