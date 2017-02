Nouvel objectif 2 millions de clients pour Boursorama Banque

Le cap du million de client a été franchi par Boursorama Banque en janvier 2017. Elle est ainsi devenue la première banque en ligne française, devant ING Direct. La ci En 3 ans, elle a également doublé son nombre de clients pour passer de 500.000 à 1 million. L’objectif numéro 1 étant rempli, la banque en ligne de la Société Générale peut désormais se concentrer sur son second objectif : 2 millions de clients d’ici 2020.

Afin d’atteindre son nouvel objectif, la filiale en ligne de la Société Générale compte bien s’attaquer aux jeunes actifs. Première opération dans cette optique, le partenariat avec Uber risque bien de séduire plus d’un individu. Concernant les plus jeunes, la PDG, Marie Cheval, a également annoncé une offre dédiée aux mineurs. Malgré tout, la bataille ne s’annonce pas aisée. La prolifération des néo-banques et les politiques de défense de plus en plus agressives des banques traditionnelles, en collaboration avec les Fintechs, risque de mettre quelques battons dans les roues à Boursorama Banque dans sa conquête du territoire.

Une banque en ligne lancée en 2005

12 ans après son lancement, Boursorama Banque se félicite d’avoir dépassé le million de clients et, ainsi, de prendre la tête du marché de la banque en ligne, devant ING Direct. Concernant l’excellente année passée, la PDG de l’établissement, Marie Cheval déclare « 2016 a été une année exceptionnelle. Nous avons gagné 243 000 nouveaux clients. Cela représente une hausse de 29%…en trois ans, Boursorama Banque a doublé le nombre de ses clients ».

Le client au coeur des préoccupations

Un tel succès ne sort pas de nul part. En effet, Boursorama Banque propose un choix complet de produits qui répondront parfaitement aux attentes des clients. Premier point essentiel, l’offre de crédit à taux très compétitifs joue pour beaucoup dans la balance. Marie Cheval commente à ce sujet : « Dans la tête des particuliers une banque prête de l’argent. L’offre de crédit est donc un point déterminant…Nous avons actuellement plus de 4 milliards d’euros d’encours de prêts immobiliers ».

Les clients de Boursorama Banque se disent également extrêmement satisfaits. En novembre 2016, l’enquête menée par OpinionWay affichait que 91% des membres de la banque sont prêts à recommander l’établissement à leurs proches. Pour la dirigeante de Boursorama Banque « L’intérêt du client est au cœur de notre modèle. Notre objectif est de lui simplifier la vie ». On peut notamment citer le service d’alerte qui permet d’envoyer une notification au client par SMS lorsqu’un paiement de plus de 200 euros est effectué avec ses coordonnées bancaires. Ainsi, les clients se sentent davantage en sécurité face aux arnaques et fraudes à la carte bancaire. Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, le site internet ainsi que l’application mobile ont été revus au courant de l’année 2016 pour simplifier la navigation. Les service de Personal Finance Management ont également été revus pour les améliorer. A l’heure actuelle, Boursorama Banque compte 320.000 comptes agrégés et 4,8 millions de documents stockés.

En septembre 2016, Boursorama Banque a sorti le compte Welcome pour les jeunes actifs. Ce dernier offre une carte bancaire Visa Internationale pour 1,50 euros par mois, soit 18 euros par an. Cela a permis à la banque en ligne de s’ouvrir à un public plus large et récupérer des milliers de Français qui n’avaient pas les revenus minimums exigés par l’ensemble des banques en ligne. Seule exception à cette règle, Monabanq exige 24 euros par an pour le compte courant mais aucune condition minimale de revenue. Une offre spécialement adressée aux professionnels a également été lancée récemment au prix de 9 euros par mois. Cette dernière concerne les auto-entrepreneurs et les professions libérales.

Boursorama Banque

80 € offerts à l'ouverture 80 € offerts à l'ouverture Boursorama Banque est élue depuis 9 ans comme la « banque » la moins chère de France. Numéro 1 sur le marché, elle a vraiment tout pour plaire. Visiter le site

Deux nouvelles offres promotionnelles pour 2017

Si Boursorama Banque veut séduire 1 millions de clients supplémentaires en 3 ans, (soit deux fois plus que sur les 3 dernières années), il faudra proposer des offres inédites pour se démarquer des autres banques. En effet, Hello Bank, Fortuneo ou BforBank enchaînent toutes des offres promotionnelles très intéressantes pour séduire de nouveaux clients. Depuis la mise en application de la loi Macron le 6 février dernier, les offres se sont ainsi multipliées.

Chez Boursorama Banque, un partenariat avec Uber a été passé. Il entrera en application en mars 2017 et offrira 20% de réduction pour toutes les courses passées avec l’application. Tous les nouveaux clients de l’établissement pourront en profiter pendant une période de 6 mois. Pour les utilisateurs fréquent d’Uber, cette offre sera synonyme de centaines d’euros d’économie.

Dans l’optique de séduire une clientèle toujours plus jeune (en plus du compte Welcome Boursorama), la filiale en ligne de la Société Générale sortira une offre « mobile first » destinée aux mineurs. La PDG n’a pas souhaité donner davantage de détails mais on sait que cela concernera les lycéens et que le lancement est attendu pour mi 2017. En attendant vous pouvez consulter notre avis Boursorama complet ici pour retrouver toutes les offres existantes dont nous avons parlé.

Visiter le site

Une guerre d’acquisition de clients complexifiée par Orange Bank ?

D’après la direction de Boursorama Banque, son objectif devrait pouvoir être rempli, et ce, malgré l’arrivée imminente de Orange Bank et, plus tardivement, le lancement de la néobanque de la Banque Postale, en 2018. La première annonce conquérir 2 millions d’ici 2022. Cet objectif, très ambitieux, dépendra en très grande partie du succès ou non de sans lancement qui aura lieu en avril 2017. A ce sujet, Boursorama commente « Jusqu’à présent, l’arrivée de chaque nouvel acteur sur le marché n’a fait que crédibiliser la banque en ligne. Et à chaque fois, nous en avons bénéficié ». A l’heure actuelle, aucun chiffre sur ses résultats financiers n’a été divulgué. Cela peut être lié à la priorisation de la croissance avant la rentabilité pour l’établissement.