Obtenir la carte Visa Infinite à un prix ultra compétitif

En France, la carte Visa Infinite est le moyen de paiement le plus haut de gamme qu’il soit. Son équivalent chez Mastercard, la World Elite CB, propose des avantages relativement similaires. On peut aussi citer la version American Express Centurion est encore plus prestigieuse mais qui est financièrement exclusive (250.000€ de dépenses par an minimum). Pour obtenir la Visa Infinite à un prix compétitif, il faudra se tourner vers la banque en ligne BforBank. Hello bank! propose aussi une carte Infinite, mais elle n’est pas gratuite.

Obtenir la Visa Infinite pour seulement 200 euros par an

La banque en ligne du Crédit Agricole BforBank propose à ses clients d’obtenir la prestigieuse carte bancaire « noire » (« black » en anglais). La carte Visa Infinite donne accès à une conciergerie sans interruption et des services exclusifs (comme des places de concerts ou d’événements sportifs qui sont complets) que l’on trouvera nulle part ailleurs. Cela permet aussi à son détenteur de bénéficier d’un accès privilégié au Club Visa qui organise régulièrement des événements privés.

Les assurances sont également bien plus complètes que les autres cartes et il est possible d’obtenir des plafonds de paiement et retraits beaucoup plus élevés : à titre d’exemple, BforBank autorise aux détenteurs de la Visa Infinite des retraits jusqu’à 3.000 euros par semaine, et des paiements jusqu’à 10.000 euros par mois. A noter que la banque est flexible et peut si besoin encore relever ces plafonds sur la demande du client. La Visa Premier, qui est le niveau en dessous de cette version, offre déjà la possibilité d’augmenter les plafonds, mais leur limite reste néanmoins plus basse que la carte Infinite.

Dans les deux cas, la Visa Infinite et la Visa Premier sont idéales pour les personnes qui sont amenées à voyager régulièrement. Elles procurent des assurances à toute la famille en cas d’accident (au ski par exemple), donne toutes les garanties sur les locations de voiture (aucunement besoin de souscrire à celle du loueur) et permet même d’obtenir des dédommagements en cas de vol, perte ou détérioration de bagages.

Services offerts par la carte Visa Infinite :

Concierge disponible 7j/7 et 24h sur 24

Inscription au Club Visa Infinite

Plafonds paiement / retrait ré-haussés

Assurances voyage (location voiture, vol)

L’accès à la carte bancaire Visa Infinite n’est pas très cher dans la banque en ligne BforBank par rapport au niveau de services qu’elle offre : il faudra débourser seulement 200 euros par an pour l’obtenir, alors que les banques physiques traditionnelles qui la proposent en demandent généralement entre 300 et 400 euros. On peut citer par exemple BNP Paribas qui demande actuellement 340 euros par an pour délivrer la carte bancaire. Très sincèrement, c’est le meilleur moyen aujourd’hui en France pour recevoir sa carte Visa Infinite au meilleur prix.

Comparatif du prix de la Visa Infinite selon les banques Banque Carte Prix annuel Note BforBank Visa Infinite 200 € 20 / 20 Hello bank! Visa Infinite 240 € 18 / 20 BNP Paribas Visa Infinite 340 € 12 / 20

BforBank sélectionne les titulaires de la carte

Attention, pour obtenir la carte Visa Infinite BforBank, il faudra au préalable être client de la banque en ligne depuis 6 mois et prouver que l’on est sérieux sur les plafonds. En effet, qui dit carte bancaire VIP dit également plafonds plus élevés. Les clients peuvent dépenser plus, tant qu’ils en ont les moyens !

Il faut savoir que BforBank est l’une des deux seules banques en ligne française à proposer la carte Visa Infinite (Hello bank! le propose également, mais son service est facturé 240 euros et il est probablement moins approprié). A l’origine, BforBank a été créé par le Crédit Agricole dans l’objectif d’être uniquement réservé à la clientèle haut de gamme de la banque.

Depuis quelques années elle s’est ouverte au grand public, mais conserve une certaine exclusivité par les conditions d’admission : en l’occurrence, il faut justifier d’un minimum de revenus mensuels de 4.000€ (ou 40.000€ d’épargne au total) sans quoi il n’est pas possible d’obtenir la prestigieuse carte Visa Infinite. Ce n’est pas vraiment surprenant parce qu’une carte de ce standing implique qu’il faille avoir suffisamment de ressources financières derrières pour l’utiliser. Il est possible en revanche d’obtenir la Visa Premier pour seulement 1.600€ de revenus justifiés chez BforBank.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons de consulter notre avis BforBank pour connaître toute la politique tarifaire ainsi que l’offre de service de l’établissement bancaire. Vous pouvez aussi directement aller sur le site internet de cette dernière en utilisant le lien ci-dessous.

