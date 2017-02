Obtenir un crédit immobilier à tous les coups : conseils et astuces

Après presque 18 mois de baisse, le taux des crédits immobiliers est légèrement remonté en décembre 2016. En effet, il est passé de 1,31 à 1,34% en moyenne (sans assurance). Malgré tout, ces prêts demeurent encore extrêmement intéressants à l’heure actuelle et il serait dommage de ne pas souscrire un tel crédit avec des taux aussi bas. Afin de vous aider dans vos démarches de demande de crédit immobilier au près de votre banque ou autre organisme prêteur, nous allons vous donner quelques conseils et astuces.

Essayez d’avoir un apport personnel non négligeable

Le fait d’être en mesure d’apporter une partie des fonds vous même pour votre investissement immobilier est un véritable plus. En effet, une fois votre cible choisie, vous devrez très certainement vous rendre chez votre banquier pour négocier votre crédit immobilier. Afin d’augmenter au mieux vos chances d’obtention d’un crédit immobilier et convaincre votre banquier, l’apport personnel constituera un avantage non négligeable dans vos négociations. Vous pourrez ainsi espérer négocier votre taux de la manière la plus avantageuse possible.

Bien entendu, plus votre apport est important, plus le taux sera compétitif. Votre apport peut avoir des originaires diverses (revente d’un bien, épargne, héritage,…), peu importe, ça montrera toujours le sérieux et la motivation de votre projet. Notez qu’afin d’optimiser vos chances, l’apport doit contribuer environ à 10 – 50% du montant total de votre emprunt. Astuce : si vos économies personnelles sont un peu trop maigres, vous êtes certainement éligible à des aides comme le Prêt action logement (PTZ) qui provient de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).

Affichez des comptes équilibrés et alimentés

Bien entendu, en analysant votre dossier, votre banquier va avant tout regarder votre solvabilité générale. En effet, il voudra s’assurer que vous serez en mesure de payer les mensualités et que ces dernières ne vous mettront pas dans une situation bancaire impossible à gérer. Ainsi, avoir des comptes, comme un Plan Epargne Logement régulièrement alimenté jouera fortement en votre faveur. Cela constituera une véritable preuve que vous êtes capable de gérer votre budget et épargner tous les mois une partie de votre salaire pour votre projet.

Votre banquier saura alors que vous êtes un client solvable capable de surmonter certains aléas financiers. Ce n’est pas un secret que les banques traditionnelles et les banques en ligne privilégient toujours les dossiers solides et rassurants. Votre profil sera privilégié si, par exemple, vous avez un revenu important et régulier, si vous avez un contrat en CDI depuis plusieurs années,…Attention, essayez de ne pas cumuler un crédit à la consommation si vos finances sont un peu limitées. Astuce : un taux d’endettement maximum de 33% ne devrait pas être dépassé si vous souhaitez optimiser vos chances d’obtenir un crédit immobilier.

Choisissez LA banque qui propose la meilleure offre

Si vous remplissez parfaitement les points précédents, alors votre dossier devrait passer dans 100% des cas. Dans cette situation, vous pourrez très facilement faire jouer la concurrence entre les différentes banques pour obtenir l’offre la plus intéressante. Il est également possible de faire appel à un courtier en crédit immobilier qui s’occupera pour vous de trouver l’offre qui vous correspond le mieux. Notez que si vous avez de bons rapports avec votre banque actuelle, négocier avec elle en priorité semble intéressant. En effet, votre conseiller est le mieux à même de juger l’état de vos comptes et sait donc si vous êtes un client solvable ou non. Cela lui permettra de vous proposer une offre des plus avantageuses sans prendre trop de risque.

Et oui, connaître son client est un véritable atout dans ce secteur et la banque fera tout pour vous garder si vous lui plaisez. Astuce : les établissements bancaires préfèrent octroyer des prêts sur des durées relativement courtes (15 ans maximum) car le risque associé est assez faible. En revanche, les prêts à 20 – 25 ans sont plus risqués. Par conséquent, les taux proposés pour des crédits immobiliers à courte échéance sont généralement beaucoup plus compétitifs que sur des échéances plus longues.

Les banques en ligne proposent désormais d’excellent crédits immobiliers et sont en général très tolérantes pour l’octroie de ce type de prêts. Notez que, contrairement à un établissement bancaire traditionnel, les banques en ligne vous donnent une réponse de principe instantanément une fois le formulaire rempli. Vous n’aurez pas à attendre plusieurs jours, mais seulement quelques minutes pour savoir si vous pouvez, ou pas, obtenir un crédit immobilier. Hello Bank!, ING Direct, Boursorama Banque ont toutes des taux très compétitifs.

On peut citer notamment ING Direct avec son taux 1,61% TAEG annuel fixe sur 10 ans avec assurance ou Hello Bank qui propose un taux très intéressant adapté à votre dossier. Afin de le connaître, n’hésitez pas à remplir le formulaire en vous rendant sur son site officiel, puis prêt immobilier et cliquez sur « faire ma simulation en ligne ». C’est simple, rapide (1 à 2 minutes maximum), et vous serez très rapidement fixés.

Visiter Hello Bank