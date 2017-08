Offre Bourse et PEA chez BforBank : ça vaut le détour !

BforBank, la banque en ligne du Crédit Agricole sait offrir une offre de très grande qualité à ses 165.000 clients. Bien qu’elle soit on ne peut plus sélective (il vous faudra 1.600 euros de revenus nets mensuels au minimum), elle chouchoute ses clients avec des produits très performants. En l’occurence, vous trouverez une offre bourse avec, bien évidemment, le PEA, ainsi que de nombreuses offres promotionnelles pour vous donner encore plus envie de découvrir ce placement très attractif.

Le PEA : présentation

Le PEA est un compte titre un peu particulier puisqu’il vous permet de bénéficier d’avantages fiscaux dans la limite de 150.000 euros de dépôts. Vous pourrez investir dans toutes les actions des sociétés françaises et européennes listées sur Euronext Paris, Amsterdam et Bruxelles. Afin d’en profiter et de n’avoir à payer aucun impôt (juste les prélèvements sociaux de 15,5%), vous devrez le garder au minimum 5 ans sans effectuer le moindre retrait, même partiel. En effet, tout retrait entraîne la clôture immédiate du compte.

De surcroit, des retraits prématurés avant une ancienneté de 5 ans ne vous permet pas de profiter des mêmes avantages fiscaux. En l’occurence, les taux d’imposition seront les suivants :

Avant 2 ans : 22,5% + 15,5% prélèvements sociaux

Entre 2 et 5 ans : 19% + 15,5% prélèvements sociaux.

Après 5 ans : 0% + 15,5% prélèvements sociaux.

Les avantages bourse chez BforBank

BforBank se montre vraiment on ne peut plus généreuse sur son offre bourse à tel point que nous ne pouvons que vous inviter à y ouvrir un PEA si jamais vous êtes à la recherche des meilleures conditions. En effet, les frais de courtage sont extrêmement intéressants et vous n’aurez aucun droit de garde, ni d’abonnement, ni de frais de tenue de compte. Les frais sont les suivants :

Ordre inférieur à 1.000 euros : 2,5 euros

Ordre entre 1.000 et 3.000 euros : 5 euros

Ordre supérieur à 3.000 euros : 0,13% minimum 10 euros.

En plus de ces frais très compétitifs, BforBank vous gâte pour l’ouverture ou le transfert d’un PEA. En effet, 80 euros vous sont offerts à l’ouverture et jusqu’à 1.000 euros de frais de courtage vous sont remboursés. Cette offre est valable sur tous vos ordres passés sur Euronext avant lee 30 septembre 2017. Si vous possédez déjà un PEA, pas d’inquiétude si jamais vous voulez le transférer ! En effet, BforBank prend en charge le transfert de votre PEA dans la limite de 2.000 euros, de quoi sans problème couvrir vos frais de transfert.

Si vous êtes intéressés par l’offre bourse chez BforBank et que vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à vous rendre sur son site officiel et consulter ses différents produits de très grande qualité. Notez également que vous n’êtes pas obligés d’avoir un compte courant chez BforBank pour y ouvrir un compte titre, PEA, PEA/PME,…

Visiter le site