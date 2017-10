Offre Flash ING Direct: 160€ de bonus à l’inscription

ING Direct était déjà venu en juin dernier avec une offre flash aussi séduisante. Entre le 4 et le 10 octobre 2017, elle propose à ses nouveaux clients jusqu’à 160 euros de prime de bienvenue. Ils recevront 80 euros de bonus pour l’ouverture d’un compte courant, et 80 euros supplémentaires s’ils domicilient 1.200 euros chaque mois sur le compte.

ING Direct offre un compte gratuit sous condition

ING Direct a changé sa politique il y a près d’une année : si pendant longtemps les nouveaux clients pouvaient simplement justifier d’un revenu mensuel de 1.200 euros pour y obtenir un compte gratuitement, ils doivent désormais domicilier cet argent pour ne payer aucun frais. S’ils ne le domicilient pas, ils peuvent toujours choisir de s’acquitter d’une cotisation mensuelle de 5 euros pour compenser.

Avec cette offre flash ING Direct qui dure l’espace d’une semaine, les clients qui sont prêts à domicilier leur argent dans l’établissement bancaire en ligne ont tout à y gagner : ils bénéficieront non seulement du compte courant et de la carte bancaire Mastercard Gold gratuite, mais en plus de cela ils recevront une prime globale de 160 euros. Celle-ci se décompose de la manière suivante :

80 euros de prime pour l’ouverture et l’activation du compte avant le 14 janvier 2018

80 euros de prime pour la domiciliation de 1.200 euros pendant le mois de novembre et décembre 2017

Si tous ces éléments sont réunis, le client bénéficiera alors d’un bonus de 120 euros dans la banque en ligne. Comme vous avez peut-être déjà pu le lire dans notre avis ING Direct, cet établissement est reconnu comme une référence sur le marché. Avec plus d’un million de clients en France, il se positionne comme le numéro 2 dans l’Hexagone. Si son livret d’épargne n’est plus aussi séduisant qu’à l’époque, ING Direct se distingue avant tout par sa carte bancaire Mastercard Gold gratuite, son offre de prêt immobilier et la qualité de son service client. Ce dernier a d’ailleurs obtenu en 2017 le Prix Excellence Client qui lui a été décerné par un jury totalement indépendant.

Pour en savoir plus sur l’offre flash ING Direct et les 160 euros de bonus, c’est ici :

Visiter le site

Offre Flash ING Direct: 160€ de bonus à l’inscription 5 (100%) 1 vote (100%)vote