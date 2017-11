Offre Pink Weekend : 130 EUROS chez Boursorama Banque

Pendant le week-end du Black Friday, Boursorama Banque en profite pour lancer son offre Pink Weekend : tous les nouveaux clients bénéficient d’une prime de 130 EUROS pour l’ouverture d’un compte courant associé à une carte bancaire. L’offre est valable du 24 au 27 novembre 2017 inclus avec le code promo PWE130. Cela correspond globalement aux dates du Black Friday en France.

Une série de bonus généreux en guise de bienvenue

Ces dernières semaines, les banques en ligne ont été particulièrement généreuses, et cela ne saurait durer. Alors que BforBank offre 200 euros pour l’ouverture d’un compte et Monabanq 170 euros, c’est maintenant au tour de Boursorama Banque d’annoncer son opération Pink Weekend. Elle permet aux nouveaux clients de toucher une prime de 130 euros pour l’ouverture d’un compte courant associé à une carte bancaire. A titre de comparaison, l’offre de base de Boursorama ne permet que de toucher 80 euros pour un compte ouvert.

Boursorama Banque organise 2 à 3 fois par an son opération Pink Weekend, et elle connait toujours le même succès : grâce au code promotionnel PWE130, les clients peuvent bénéficier de cette offre exceptionnelle qui n’est pas affichée sur le site. Aujourd’hui, Boursorama n’est pas seulement la banque la moins chère du marché (pour la neuvième année consécutive), mais c’est également la plus grande : elle compte pas moins de 1,2 million de clients en France, ce qui lui donne une position de leader incontesté.

Grâce à une offre flexible, elle s’adapte à tous les profils – y compris les personnes ne pouvant justifier d’un revenu mensuel minimum : le compte Welcome est gratuit et n’impose aucune condition à ce sujet. En revanche, il est important de préciser que le compte Welcome ne permet pas d’obtenir les 130 euros de prime du Pink Weekend Boursorama. Seuls les clients capables de justifier d’un minimum de 1.000 euros chaque mois (et donc clients du compte standard Boursorama) sont éligibles à l’offre. Ils pourront alors choisir entre une carte bancaire gratuite de type Visa Classic ou Visa Premier selon leur niveau de revenu.

En savoir plus sur l’offre Pink Weekend Boursorama par ici :

Code Promo PWE130