Orange Bank ou Boursorama : laquelle choisir ?

A l’heure actuelle, Boursorama Banque est la plus grande banque en ligne du marché avec plus d’un million de clients. Son objectif à long terme est de passer le cap des 2 millions de clients. Un objectif partagé par Orange Bank, qui vient pourtant tout juste de se lancer. Face à une offre qui peut paraître complexe, il est important d’avoir un comparatif Orange Bank vs Boursorama Banque pour connaître les avantages de chaque établissement.

Orange Bank ou Boursorama Banque ? Aujourd’hui, et depuis le 2 novembre, cette question se pose. Il s’agit à l’heure actuelle des deux établissements dont on parle le plus, bien que leur offre ne soit pas toujours la plus compétitive face aux concurrents en ligne. Evidemment, si les deux banques en ligne ont acquis cette notoriété, c’est également lié à leur offre bancaire qui s’avère très compétitive – surtout par rapport à la banque traditionnelle.

Lorsqu’Orange Bank a été dévoilée en avril 2017, Boursorama Banque s’est rapidement employé à adapter son offre afin de rester toujours aussi séduisante : cela fait 9 années qu’elle se voit décerner le prix de la « banque la moins chère ». Elle n’hésite pas non plus à sortir l’argument du bonus de bienvenue (80 euros) pour séduire de nouveaux clients – une stratégie reprise par Orange Bank pour son lancement.

Boursorama Banque ou Orange Bank pour le compte courant ?

Commençons notre comparatif Boursorama versus Orange Bank avec le compte courant. Si Orange Bank n’offre qu’un seul type de compte courant, Boursorama Banque en offre deux. Le premier est le compte standard, qui permet à toute personne qui saurait justifier d’un revenu mensuel supérieur à 1.000 euros d’obtenir un compte et une carte bancaire gratuite. Dans la banque en ligne, demander un justificatif de revenu pour obtenir le service gratuitement est la norme, bien que cela limite parfois l’audience. C’est pour cette raison que Boursorama Banque a introduit le compte Welcome – initialement payant et désormais gratuit.

Le compte Welcome de Boursorama a vocation à rivaliser directement avec l’offre Orange Bank. Certes, les plafonds de paiement et de retraits sont plus limités que pour le compte standard Boursorama, mais il s’agit d’un compte bancaire sans condition de revenu, et gratuit. Autrement dit, c’est le même principe que pour le compte courant Orange Bank. Chez Orange Bank, le compte courant sera cependant facturé 5 euros par mois si le client ne réalise pas un minimum de 3 opérations par mois. Boursorama Banque demande quant à lui seulement une opération dans le mois, sans quoi le compte sera facturé 5 euros également.

Chose importante à noter dans ce comparatif Boursorama vs Orange Bank, la première offre dans certains cas la carte Visa Premier à ses clients. En l’occurrence, il faut détenir un compte standard et justifier d’un revenu mensuel net supérieur à 1.800 euros. Chez Orange Bank, aucune offre ne permet d’obtenir une carte Visa Premier, ce qui peut parfois s’avérer gênant (en particulier pour les grands voyageurs). En revanche, Orange Bank offre le paiement par Apple Pay et Android Pay, ce qui n’est pas (encore) le cas chez Boursorama Banque.

Hormis les frais d’inactivité qui peuvent être appliqués dans les deux cas et le coût de l’envoi d’un chéquier en recommandé chez Orange Bank (5€, alors que c’est gratuit chez Boursorama), il n’y a aucun autre frais rattaché à la tenue du compte Boursorama et Orange Bank. La carte bancaire est gratuite, il n’y a pas de frais de dossier initial, ni de frais de tenue de compte. A noter que les deux banques assurent les moyens de paiement gratuitement.

Epargne et produits d’investissement

Comme vous pourrez le voir dans la partie ci-dessous de notre comparatif, Orange Bank a un réel manque du point de vue de l’épargne et de l’investissement. C’est l’une des raisons pour lesquelles la banque en ligne de l’opérateur télécom aura probablement du mal à s’imposer comme le « compte principal » de ses clients. En l’occurrence, Orange Bank a fait l’impasse sur l’épargne réglementée : il n’est donc pas possible d’ouvrir un Livret A, ni même un LDD dans l’établissement bancaire. C’est très dommage parce qu’il s’agit d’un placement sans risque, et très populaire en France, que l’on retrouve dans la quasi-totalité des banques – en ligne ou non. Boursorama Banque donne évidemment accès à ces deux produits à sa clientèle.

Pour compenser l’absence de ces deux livrets d’épargne réglementée, Orange Bank mise sur un livret d’épargne à elle, sur le même principe que le Compte sur Livret de Boursorama Banque. Seulement, le livret d’Orange Bank rémunère actuellement 1% brut par an, alors que celui de Boursorama Banque n’est que de 0,3%. Il faut dire que la banque Orange était dans l’obligation de se montrer compétitive sur celui-ci étant donné qu’il s’agit du seul placement que les gens peuvent réaliser. A noter que les taux fluctuent très souvent, et que la banque peut décider à tout moment de réviser à la baisse ce taux. Il ne serait pas impossible qu’il s’agisse d’un taux promotionnel au début, et que rapidement il converge vers la moyenne du marché où se situe Boursorama.

Au delà des produits d’épargne traditionnels, Boursorama Banque prend le dessus sur Orange Bank pour l’assurance-vie : Orange Bank a une nouvelle fois fait l’impasse sur ce produit, alors qu’il s’agit du placement le plus populaire en France. Plus de 1.600 milliards d’euros d’encours y sont placés à l’heure actuelle.

Enfin, sur les placements financiers et boursiers, la banque en ligne Orange Bank a une nouvelle fois fait l’impasse. Boursorama Banque est évidemment très connue pour son portail financier, et son offre bancaire est tout simplement la meilleure parmi toutes les banques en ligne. Ouvrir un compte courant chez Boursorama Banque et utiliser la plateforme de bourse permet parfois même d’avoir des commissions encore plus favorables.

Découverts autorisés

Chaque année, ce sont près de 60% des français qui franchissent le seuil du découvert autorisé. Il est donc très important de connaître le coût du découvert non autorisé ainsi que ses conditions. Chez Orange Bank et chez Boursorama Banque, ce sont les gestionnaires de compte qui vont placer le niveau de découvert autorisé selon la situation financière de chaque client.

Contrairement aux banques traditionnelles, les banques en ligne ont toutes fait l’impasse sur les commissions d’intervention fixes sur chaque jour de découvert. En France, la Banque de France limite ces frais à 8 euros par jour, dans une limite de 80 euros par mois. Ce sont ces frais qui pénalisent lourdement les clients. Heureusement, ni Boursorama Banque, ni Orange Bank ne facturent ce genre de frais. En revanche, il faut considérer les taux d’intérêt sur le découvert autorisé, et le découvert non autorisé.

Découvert autorisé : 7% chez Boursorama Banque, 8% chez Orange Bank

Découvert non autorisé : 16% chez Boursorama Banque et Orange Bank

Comme vous pouvez le voir dans le comparatif ci-dessus, Boursorama et Orange Bank sont très proches sur les taux d’intérêt. Il faut cependant souligner qu’Orange Bank rajoute des frais qui ne sont pas présents chez Boursorama : au bout de 30 jours en découvert non autorisé, la banque envoie un courrier pour notifier le client, et celui-ci lui sera facturé 15 euros. Un courrier similaire est envoyé au bout de 45 et 60 jours, et le prix est le même. Autrement dit, pour deux mois de découvert non autorisé, la banque aura prélevé 45 euros supplémentaires.

Orange Bank fait l’impasse sur les crédits

Une nouvelle fois, Orange Bank limite son offre. Si officiellement la banque explique qu’il s’agit de faciliter la compréhension de son service pour ses clients, il est plus probable que c’est parce qu’elle n’est pas encore prête. En l’occurrence, elle n’offre pour le moment ni crédit immobilier, ni le crédit à la consommation. Selon les premières rumeurs, le crédit à la consommation (prêt automobile uniquement) devrait arriver dès le début de l’année 2018. Il n’est pas impossible de voir apparaître par la suite un crédit immobilier.

Dans les deux cas, c’est dommageable pour Orange Bank qui aura du mal à attirer des clients pour ouvrir un compte « principal » chez elle. Pendant ce temps, Boursorama Banque offre plusieurs types de crédits : évidemment le crédit immobilier avec un taux ultra-favorable, mais également un crédit à la consommation (de type prêt personnel) ainsi qu’une avance sur titre. Ce dernier est vraiment spécifique à Boursorama Banque, et aucune autre banque en ligne ne le propose : les clients peuvent mettre leur épargne en collatéral pour bénéficier d’un crédit à un taux avantageux. Cela leur permet de faire fructifier leur épargne tout en bénéficiant d’argent liquide à utiliser.

Quid de l’international ?

Dernier point de ce comparatif Boursorama et Orange Bank, l’utilisation du service à l’international. Au niveau des virements, chez Orange Bank, il faut compter 25 euros pour l’émission d’un virement international (hors SEPA), 15 euros pour la réception et 14 euros pour les frais de change. Chez Boursorama Banque, pour les virements hors SEPA, il faut compter 0,1% du montant avec un minimum de 20 euros.

Au niveau des frais pour les retraits hors zone SEPA, donc en devise hors euro, il faut compter une commission de 1,95% chez Boursorama Banque, et 2% chez Orange Bank. Au final, la différence est assez minime entre les deux établissements. Cela reste beaucoup moins cher qu’une banque traditionnelle qui en moyenne facture 2,50% du montant ainsi que 30 centimes de commission fixe.

Comparatif Boursorama versus Orange Bank : qui gagne ?

Alors qu’Orange Bank se présentait déjà comme le « Free de la banque » avec une offre « révolutionnaire » avant même son lancement, Boursorama Banque a su s’adapter à l’offre bancaire pour offrir des services toujours aussi compétitifs. Evidemment, l’expérience et la puissance financière de sa maison-mère, la Société Générale, lui a permis de maintenir le cap. Si Orange Bank parvient à séduire grâce à une offre qui est aussi particulièrement adaptée à un usage mobile (son grand savoir-faire), elle est aujourd’hui assez limitée. Les clients qu’elle attirera n’en feront probablement pas leur compte principal, et cela lui limitera ainsi les perspectives de monétisation.

A l’heure actuelle, et à l’issue de notre comparatif Boursorama versus Orange Bank, c’est Boursorama Banque qui s’en sort comme le grand vainqueur. Elle n’a vraiment que très peu de choses à envier à sa rivale, ni sur la tarification, ni sur l’offre de prix. En revanche, Boursorama Banque peut continuer à s’inquiéter des autres banques en ligne comme Hello bank! ou BforBank qui ne cessent de monter en gamme avec des offres très agressives – pour le plus grand bonheur de leurs clients.

