Orange Bank débarque le 2 novembre 2017 en France

Ces dernières semaines, on a vu plusieurs rumeurs annoncer un nouveau retard pour le lancement d’Orange Bank. Mauvaises langues. Par l’intermédiaire d’un message sur Twitter, le PDG de l’opérateur télécom a confirmé que la banque en ligne serait lancée en France dès le 2 novembre 2017.

Orange Bank sera lancée avant l’iPhone X

Stéphane Richard a voulu faire taire les rumeurs. Ce matin, le PDG de l’opérateur téléphonique a mis fin aux rumeurs en annonçant la date de lancement officiel de la banque en ligne. Orange Bank arrivera donc sur le marché le 2 novembre 2017, à seulement quelques heures du lancement de l’iPhone X. Certes, le calendrier n’est pas idéal, mais Orange s’est résolu à se lancer au plus vite sur le marché.

Face à son offre qui est déjà connue depuis plusieurs mois, les autres banques en ligne ont eu largement le temps d’apporter une réponse efficace. On peut citer par exemple Boursorama Banque qui a rendu son compte Welcome totalement gratuit, et sans condition de revenus mensuels. Autrement dit, une offre similaire à celle d’Orange Bank. Monabanq a lui aussi un compte courant sans aucune condition de revenus.

Rendre l’innovation accessible à tous, c’est notre mission depuis toujours. Rdv le 2 novembre avec @OrangeBankFR pour continuer l’histoire! pic.twitter.com/pH8Jy7auuX — Stéphane Richard (@srichard) 3 octobre 2017

Est-ce toujours révolutionnaire ?

Alors qu’Orange Bank se voulait « révolutionnaire » et ambitionnait de devenir le « Free de la banque », la nouvelle banque en ligne va avoir une sérieuse concurrence. En effet, son offre s’avère finalement plutôt limitée (elle n’inclut ni les prêts immobiliers, ni les crédits à la consommation), et il faudra qu’elle bataille pour parvenir à séduire 400.000 clients dès la première année. Il faut dire qu’elle détient un atout de poids : sa base de données de 27 millions de clients mobiles.

Sa puissance financière lui permettra d’injecter pas moins de 100 millions d’euros dès la première année, de quoi inonder le marché de son offre. En attendant, même avant son lancement, la banque a d’ores et déjà perdu pas moins de 28 millions d’euros au premier semestre 2017. Si la finance ne semble pas être un souci du côté de l’opérateur mobile, il faudra que la technologie soit à la pointe. Et c’est justement ce qui a fait défaut ces derniers mois. En l’occurrence, le lancement d’Orange Bank qui devait avoir lieu début juillet a été décalé en raison d’un problème d’adaptation de l’application. Ce sont depuis pas moins de 2.000 employés de l’opérateur télécom qui ont testé et re-testé l’offre bancaire du nouvel entrant.

Si toute l’offre n’est pas parfaitement connue, vous pouvez retrouver l’essentiel sur notre avis Orange Bank ici.