Orange Bank débauche Paul de Leusse du Crédit Agricole

Orange Bank travaille actuellement à renforcer son équipe de direction afin de se donner les moyens de parvenir à la révolution qu’elle promettait d’initier au moment de son lancement. En recrutant Paul de Lausse, actuel directeur de la banque privée du Crédit Agricole, elle se renforce avec une expertise solide dans la banque en ligne.

Orange Bank débauche plusieurs cadres du Crédit Agricole

Orange Bank a voulu mettre toutes les chances de son côté dès le début : la banque en ligne de l’opérateur télécom a commencé par recruter l’ancien directeur général de BforBank et d’ING Direct, André Coisne, afin de travailler sur le lancement du nouvel établissement bancaire. Alors qu’Orange Bank connait aujourd’hui quelques sérieuses difficultés pour s’imposer dans la banque mobile, elle continue de renforcer ses compétences en les cherchant auprès de la concurrence.

Laurent Paillassot a rapidement suivi l’arrivée d’André Coisne chez Orange. Ce dernier, ancien du Crédit Agricole (directeur général délégué de LCL), a été propulsé à la tête d’Orange Espagne en mars 2016. Auparavant et depuis 2014, il a travaillé en tant que directeur en charge du mobile banking chez l’opérateur télécom. A cette recrue vient maintenant s’ajouter Paul de Leusse, un cadre expérimenté du Crédit Agricole.

Paul de Leusse a tout d’abord été directeur de la stratégie groupe avant d’être directeur financier de Crédit Agricole CIB dès 2011. Il a ensuite été nommé en 2013 directeur général délégué de cette division du groupe. Membre du comité exécutif de Crédit Agricole SA depuis 2016, il a également été directeur général du groupe Indosuez Wealth Management.

Paul de Leusse devient désormais directeur général adjoint du comité exécutif d’Orange, et sera chargé de piloter les services financiers en Europe (Orange Bank) et en Afrique (Orange Money). Les services financiers sur mobile appartiennent au plan « Essentiels 2020 » du groupe Orange et constituent ainsi un axe stratégique sur lequel Monsieur de Leusse devra travailler.

Orange Bank n’est plus dans la phase de lancement

Nos confrères du magazine Les Echos reprennent les mots d’un connaisseur du dossier : « nous ne sommes plus dans la phase de lancement d’Orange Bank, nous voulions nommer un banquier d’expérience pour monter en puissance dans le crédit, l’épargne, la gestion du bilan, etc. ».

Orange Bank passe donc à une second phase d’accélération où elle souhaite se mettre à niveau avec les autres établissements bancaires du marché. La banque en ligne travaille donc sur l’offre pour permettre aux clients d’en faire leur établissement principal, bien au delà de l’offre existante.