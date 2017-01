Orange Bank prévoit 100.000 clients après un mois !

On l’aura attendue longtemps…Orange Bank, la banque en ligne du géant des télécoms, est sur le point de voir le jour. Initialement annoncée pour janvier, l’ouverture a finalement été retardée, mais pas de panique, on l’aura avant la fin du premier trimestre ! Avec 27 millions de clients, Orange devrait très rapidement réussir à avoir de nombreux clients pour sa banque 100% en ligne. Il y a quelques jours Gbanque a été annoncée, il s’agît de la marque bancaire de Gan et Groupama Banque.

Un objectif de 100.000 clients dans les 30 premiers jours

Depuis le 16 janvier, Groupama Banque et Gan ont officialisé leur nouveau nom au près de leurs clients : « Gbanque par Orange Bank ». Concrètement, les clients du réseau ne verront aucune différence. En effet, la banque les a rassuré en leur notifiant que « Votre service client, vos interlocuteurs, vos produits et services, vos conseillers restent les mêmes ».

Très bientôt, ils pourront profiter de « l’offre bancaire innovante » de proposé par Orange Bank. Cette dernière s’annonce extrêmement compétitive sur les prix et pourrait être un véritable concurrent pour Boursorama Banque, établissement bancaire le moins cher du marché depuis 9 ans. L’objectif fixé par Orange Bank pour attaquer le marché semble très ambitieux. En effet, ils comptent séduire pas moins de 100.000 clients en un mois à peine. A l’instar de Xavier Niels avec Free, Orange souhaite créer un véritable changement sur le marché de la banque en ligne.

Bien qu’en position très favorable, Orange n’a pas pu passer à côté des tentatives de pénétration des opérateurs téléphoniques sur le marché de la banque en ligne dans les pays voisins. Si l’on regarde Deutsche Telekom, Rogers Communications, Telefonica ou encore NTT DoCoMo, il y a de quoi avoir quelques frayeurs. En effet, en France, le marché est déjà très avancé et le taux d’attrition (qui mesure le nombre de clients sur 100 quittant leur établissement) reste très faible. A cela s’ajoutent également le contexte des taux bas et les nouvelles normes européennes en matière de lutte contre la fraude fiscale et le financement des activités terroristes. Le tout cumulé rendent les marges de manoeuvre très limitées.

En terme d’offre, Orange semble plutôt sûr de la voie à emprunter : vous retrouverez les traditionnels comptes courants, produits d’épargne, crédits à la consommation et assurance. Par la suite, la banque en ligne du géant des télécoms souhaite se pencher sur le crédit immobilier. Orange Bank compte aussi jouer sur une expérience utilisateur hors du commun avec des services très adaptables et agréables. En cas de succès de Orange Bank sur le marché de la banque en ligne, on pourrait assister à la venue d’un autre acteur des télécoms : SFR.

Orange Bank sera-t-elle la meilleure banque en ligne ?

Dans tout le marché de la banque en ligne, l’arrivée de Orange Bank est vraiment redoutée. En effet, elle risque véritablement de porter un coup aux 6 grandes banques en ligne actuellement sur le marché, dont, entre autre, ING Direct, Boursorama Banque ou encore Hello Bank!. Suite à son rachat de Groupama Banque à hauteur de 65% ainsi que l’obtention de son agrément en 2016, Orange risque vraisemblablement de chambouler la géographie des établissements en place.

Il faut dire que Orange a de quoi inquiéter ses futurs concurrents. En effet, elle mise sur ses 27 millions de clients mobile et 10 millions de clients haut débit pour asseoir son offre et s’imposer sur un marché déjà très concurrentiel. En plus de cela, son réseau de plus de 140 agences en France va offrir une nouvelle opportunité pour les futurs clients. Orange Bank sera partout et pourra offrir des services de très grande qualité, mais à quel prix ? D’après les rumeurs, les tarifs proposés devraient être extrêmement compétitifs. Notez qu’Orange a déjà connu un beau succès dans les services financiers avec Orange Money.

Afin d’aider encore davantage les clients des banques traditionnelles à changer de banque, la loi Macron sur la mobilité bancaire entrera en vigueur pile au bon moment, le 6 février prochain. L’application mobile qui sera associée devrait être, à l’instar de celle de Hello Bank!, de très haute qualité.

Il reste désormais à attendre le lancement officiel de Orange Bank, et, si elle réussit son envol, parviendra-t-elle à atteindre les 2 millions de clients en 2020, comme son objectif le prévoit ?