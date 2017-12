Ouvrir un compte chez Hello bank! en quelques étapes

La procédure pour ouvrir un compte courant chez Hello bank! est rapide, et se fait directement en ligne. Depuis le site internet de la banque en question, il vous suffira de suivre les étapes pour s’inscrire auprès de l’établissement. Vos coordonnées seront évidemment obligatoires, et vous devrez aussi mentionner si vous comptez l’ouvrir seul ou à deux (compte joint). Enfin, Hello bank! peut encore accélérer le processus de changement de banque si vous passez de BNP Paribas à Hello bank! (elles appartiennent au même groupe).

Pour ouvrir un compte, Hello bank! impose une condition sur le revenu

Ouvrir un compte chez Hello bank! ou dans une autre banque en ligne est gratuit et ne prend que quelques minutes : plus besoin de prendre rendez-vous et se déplacer dans une agence; tout se fait en ligne. Chez Hello bank! comme chez la plupart de ses concurrentes (excepté Monabanq), il faudra justifier d’un revenu minimum pour pouvoir ouvrir un compte courant et bénéficier d’une carte bancaire gratuite. Une autre alternative consiste à verser un montant minimum d’épargne sur le livret de l’établissement. Par chance, celui-ci est le meilleur du marché et rémunère très bien les placements (jusqu’à 1.20% brut alors que la concurrence est entre 0.1% et 0.4% brut).

Pour en venir dans les détails, Hello bank! demande un revenu minimum de 1.000 euros par mois pour obtenir un compte courant gratuit dans le cas d’une personne individuelle. Pour un compte joint, il faudra justifier le double, soit 2.000 euros mensuels. Si maintenant vous souhaitez privilégier l’apport en épargne, il faudra déposer un minimum de 5.000 euros sur le compte épargne – que vous soyez seul ou en couple. Dans le cas où vous pouvez justifier ces différents montants, vous êtes alors habilité à ouvrir un compte chez Hello bank! de manière totalement gratuite.

Quand vous ouvrez un compte sur Hello bank!, sachez que vous pouvez également prétendre à une prime de 80 euros en utilisant le code promo 80HB : ce n’est pas un bonus de paris sportifs, mais c’est tout de même très appréciable. Ce code a une durée limitée, et il faut se dépêcher pour en profiter. La plupart du temps, la banque en ligne de BNP Paribas n’offre aucun bonus de bienvenue, ou une prime beaucoup moins importante. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis ici ou bien aller sur leur site officiel :

