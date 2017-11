Parrainage Boursorama Banque : 150€ offerts au parrain

Le parrainage Boursorama Banque est d’un enjeu considérable pour la banque. En effet, le parrainage est le symbole de la réussite de toute activité sur internet : un client qui va recommander à l’un de ses amis d’utiliser le service donne toute la crédibilité à ce dernier.

C’est pour cela que Boursorama Banque mise sur le parrainage pour accroître encore un peu plus sa base de clients. A l’heure actuelle, 80€ seront reversés au filleul, et 150€ au parrain.

Dans l’histoire, c’est principalement le parrain qui touche une belle récompense. En l’occurrence, le parrainage Boursorama Banque permet au filleul de toucher une prime de 80 euros à l’ouverture de son compte, ce qui est exactement le même montant que ce qu’il aurait touché en cas d’ouverture de compte classique, sans parrainage. Ce dernier peut cependant s’arranger avec son parrain qui lui touchera une prime de 150 euros pour toute recommandation. Généralement, les clients n’hésitent pas à partager cette dernière pour que tout le monde y trouve son compte.

Il faut également savoir qu’il est plutôt facile de convaincre un ami de rejoindre les rangs de la banque en ligne de la Société Générale : c’est non seulement l’une des plus populaires en France, mais c’est aussi la moins chère du marché depuis 8 ans. Un client qui ouvrirait un compte chez elle n’a donc que très peu de chance d’être déçu. Et la prime du parrainage Boursorama laisse évidemment rêveur…

Le parrainage Boursorama rapporte jusqu’à 1.500€ par mois

Actuellement, c’est 150 euros qui sont offerts pour tout nouveau client apporté à la banque en ligne. C’est un montant élevé puisqu’en temps normal, la banque en ligne de la Société Générale se cantonne à 120 euros par nouveau client amené. L’opération est valide uniquement jusqu’au 23 août 2016, et il faudra que d’ici à cette date, le client parrainé ait bien donné ses documents justificatifs et qu’il ait procédé au premier versement sur son compte. Toutes les informations ont été publiées sur la page Facebook de Boursorama Banque, et peuvent être retrouvées directement sur le site internet officiel.

Le parrain ne peut quant à lui apporter que 10 clients par mois au maximum – ce qui lui permet de gagner jusqu’à 1.500€ en 30 jours seulement grâce au parrainage Boursorama Banque. C’est d’autant plus facile pour le parrain d’apporter un nouveau client que la banque est l’une des références en France. Elle compte déjà plus de 950.000 clients, et elles possède une série d’arguments de poids pour convaincre quiconque de se lancer dans la banque en ligne. Selon les derniers taux de croissance, Boursorama pourrait d’ailleurs rapidement s’imposer comme la plus grande banque sur internet en France, devant ING Direct (actuel leader).

Comment bénéficier de l’offre de parrainage Boursorama ?

Comment procéder au parrainage pour toucher les primes ? Le parrain doit d’abord entrer les coordonnées de la personne qu’il souhaite parrainer chez Boursorama Banque directement depuis son espace personnel, dans la rubrique « parrainage ». Le filleul recevra à ce moment-là un email lui indiquant un lien pour ouvrir son compte. Dans le formulaire d’inscription, il devra une nouvelle fois entrer les coordonnées de son parrain (qui sont précisées dans l’invitation par email). Une fois que son compte aura été ouvert et validé, tous les deux recevront alors la prime liée au parrainage Boursorama Banque.

Si vous avez encore des questions sur le parrainage auprès de Boursorama, n’hésitez pas à nous solliciter. Pour en savoir plus sur l’établissement en question, vous pouvez consulter notre avis complet ici. Une section dédiée aux commentaires ci-dessous vous permettra de rentrer rapidement en contact avec nous. Notre équipe vous répondra dans les moindres délais.

