Parrainage Fortuneo : 180 euros pour parrain et filleul

Toutes les banques en ligne proposent des offres de parrainage. En effet, elles leur permettent d’attirer de nouveaux clients et de faire face à la concurrence qui est vraiment très intense sur le marché de la banque en ligne. Fortuneo ne fait donc pas exception à la règle et permet également au parrain de profiter d’une prime très intéressante si il ramène de nouveaux clients. En effet, chez Fortuneo, 100 euros lui seront offerts et le filleul en touchera 80.

Quelles sont les conditions de l’offre ?

L’offre de parrainage chez Fortuneo est valable depuis le 1er juin 2017 jusqu’au 31 août 2017. Notez qu’il n’est pas impossible qu’elle soit reconduite une fois cette date passée. Afin de pouvoir en profiter, le parrain devra impérativement posséder au moins un compte courant, un compte bourse ou une assurance vie. De plus, au moment de l’inscription du filleul, il devra avoir au minimum 500 euros d’encours sur ses comptes Fortuneo. Cela peut être, par exemple, 500 euros sur le compte courant, 100 euros sur le compte courant et 400 euros sur un contrat d’assurance-vie par exemple ou tout autre combinaison. Ainsi, il pourra profiter de 100 euros de bonus le jour où son filleul validera son compte.

Les conditions du côté du filleul

Pour que l’offre marche, le filleul devra impérativement ouvrir un compte bourse, un compte bancaire avec carte ou un contrat d’assurance-vie. Pour valider son compte et toucher de son côté ses 80 euros de prime, il devra effectuer le versement de 300 euros à l’ouverture. De surcroit, il s’engage à conserver son compte ouvert chez Fortuneo pendant au moins 1 an. Si le compte est clôturé avant cette date, à la fois le parrain et le filleul perdent leur bonus.

En ce moment, si vous parrainez deux personnes avant le 31 août 2017, une offre exceptionnelle vous permet de profiter de 6 mois de cinéma offert en plus des 200 euros. Pour tout achat d’une place, 1 place vous sera à chaque fois offerte. Si vous êtes chez Fortuneo et que vous êtes satisfaits par la qualité de votre banque en ligne, n’hésitez donc pas à en faire part à vos amis, tout le monde est vraiment gagnant !

Les meilleurs produits chez Fortuneo, en plus de son compte courant gratuit vous mettant à disposition trois carte de très grande qualité (CB MasterCard, Gold MasterCard et World Elite MasterCard), vous aurez une offre bourse et une assurance-vie qui font partie des meilleures du marché. En effet, pour la bourse, les frais de courtage sont on ne peut plus bas et l’assurance-vie sur le fonds en euros à généré un rendement exceptionnel de 3,10% nets de frais de gestion en 2016 sur Suravenir Opportunités.

