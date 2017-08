Parrainage ING Direct : 150 euros de bonus, voire 180 euros

Le parrainage ING Direct est l’un des plus généreux sur le marché des banques en ligne. En effet, celle-ci propose une prime de 150 euros à tous les parrains, et 80 euros de prime pour le filleul. S’il s’agit du premier parrainage, ING Direct rajoute encore 30 euros de bonus supplémentaires, soit 180 euros.

Pourquoi ING Direct mise sur le parrainage ?

Le parrainage chez ING Direct, comme chez les autres banques, est un signe que les clients sont satisfaits du service au point de le recommander à leur entourage : c’est un signe de confiance fort, chaque parrain engageant sa parole auprès des filleuls. Pour mettre en avant au mieux cet aspect-là, les établissements n’hésitent pas à promouvoir leur programme de parrainage avec des primes pour les parrains et les filleuls.

En l’occurrence chez ING Direct, c’est le parrain qui touchera la plus grande prime : 150 euros. C’est assez exceptionnel quand on sait qu’un concurrent comme Fortuneo et Hello bank! se contentent d’offrir 100 euros pour le parrain. Quant au filleul, il ne recevra que 80 euros de prime, un montant qui lui aurait été accordé dans tous les cas. Généralement, le parrain n’hésite pas à rendre la moitié de sa prime au filleul afin que tout le monde y trouve son compte. Au final, tout le monde est gagnant. Attention, il faut bien que le filleul active son compte pour que le parrain touche son bonus lié au parrainage ING Direct.

Comment le parrain peut convaincre son filleul ?

L’offre de parrainage chez ING Direct n’est accessible qu’aux clients de la banque en ligne. Il faudra aller dans l’espace client, sous la rubrique « parrainage » (sur le menu à droite orange) pour la retrouver. A partir de là, les formalités se font très simplement pour transmettre l’offre au filleul. Evidemment, il faudra au préalable l’avoir convaincu d’ouvrir un compte.

Ce n’est pas la chose la plus compliqué que de le convaincre, tant le service ING Direct est bon à tous les niveaux. En effet, c’est non seulement la première banque en ligne à avoir dépassé le million de clients en France, mais c’est aussi la seule qui offre systématiquement la carte bancaire Gold Mastercard gratuitement à tous ses clients.

Elle offre un support client exceptionnel qui a d’ailleurs été récompensé cette année par le Prix Excellence Client, et son offre de services est très complète : livret d’épargne, assurance-vie, crédits immobiliers et crédits à la consommation. Pour en savoir plus, notre avis ING Direct est ici, et voici le lien pour accéder directement aux informations sur le parrainage ING Direct :

Visiter le site