Parrainage TransferWise : comment fonctionne-t-il ?

Si vous devez transférer de l’argent entre différents comptes situés dans différents pays, vous devez forcément avoir entendu parler de TransferWise. En effet, cette plateforme qui est actuellement valorisée à plus de 1 milliard de dollars vous permet d’effectuer des transferts internationaux avec des frais 8x inférieurs à ce que vous payerez dans votre établissement bancaire. Si vous l’avez testé (et que probablement vous serez très satisfait), faites découvrir TransferWise à vos amis avec son offre de parrainage très intéressante.

Parrainage TransferWise : fonctionnement

Comme sur de très nombreux sites, vous avez la possibilité de faire découvrir TransferWise à vos amis tout en bénéficiant de bonus très intéressants. En effet, grâce au parrainage TransferWise, vos amis et vous pourront bénéficier d’un bonus non négligeable. Il fonctionne de la manière suivante : dès que vous parrainez 3 amis et que ces derniers ont tous effectué un transfert de plus de 200£, vous toucherez 50£ de bonus. Du côté de vos filleuls, ils recevront tous une réduction à valoir sur leur premier transfert. Vous pouvez parrainer autant de personnes que vous souhaitez avec toujours les mêmes conditions.

Cette réduction couvrira une partie ou tous les frais liés au premier transfert. En l’occurence, seront pris en compte les frais qui sont visibles dans le simulateur sur la page d’accueil de TransferWise (ceux qui sont de 0,5%, 0,7% et 1%). Tous les autres frais, du style ceux liés à l’utilisation d’une carte de crédit ou de débit ne pourront pas être couverts par la réduction de votre filleul.

Comment parrainer ses amis ?

Pour parrainer vos amis, rien de plus simple. En effet, il vous suffit de leur envoyer vos liens d’invitation sur lesquels ils devront cliquer pour s’inscrire sur TransferWise. C’est le même principe si vous faites une demande de parrainage auprès d’une autre fintech, Yomoni. Pour trouver votre lien unique d’affiliation, rendez vous sur la page dédiée sur le site en suivant le lien ci-dessous. Enfin, afin de valider votre bonus et que vos filleuls valident les leurs, ils devront bien effectuer leur premier transfert suite à une inscription avec votre lien. De même, votre compte devra avoir été validé pour que vous puissiez toucher votre bonus de parrainage. Pour cela, vous devrez télécharger une photocopie de votre document d’identité.

Avec des taux moyens de 0,5% pour un transfert international, TransferWise met vraiment la barre très haute et simplifie considérablement les échanges entres pays. Désormais, avoir un compte dans deux pays ne vous coûtera plus une fortune si jamais vous avez besoin d’effectuer un transfert d’argent entre vos deux comptes. Si plus d’un million de personnes utilisent déjà TransferWise pour leurs virements internationaux, ce n’est vraiment pas un hasard. Afin d’améliorer encore davantage son développement, la société anglaise va annoncer bientôt une nouvelle levée de fonds de plus de 100 millions d’euros. Vous pouvez consulter notre avis Transferwise ici.

