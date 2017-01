Le patrimoine des Français supérieur à celui des Allemands

Avec un patrimoine moyen de 243.100 euros, les français semblent s’en sortir mieux que nos voisins d’outre Rhin. Malgré tout, bien que le patrimoine soit relativement important, les revenus moyens ont baissé sur les dernières années en France. Ce classement va surprendre plus d’un individu, convaincu que tout est mieux en Allemagne…

Le patrimoine financier et immobilier pris en compte

A la surprise générale, le classement des pays où le patrimoine des habitants sont les plus riches semble être à notre avantage par rapport à nos voisins allemands. Bien que la croissance économique et de nombreux indicateurs soient plus favorables chez nos voisins, les ménages français demeurent plus riches que les ménages allemands. En effet, le rapport publié par la banque de France se basant sur des données de début 2015 nous place devant en terme de patrimoine financier et immobilier. Ce dernier se situerait aux alentours de 243.100 euros en moyenne en France contre « seulement » 214.300 euros en Allemagne.

Autres chiffes très étonnant, deux des pays ayant fortement été touchés par la crise des subprimes de 2008 se classent également devant l’Allemagne en terme de patrimoine. Il s’agit de l’Espagne et l’Italie. En plus des facteurs classiques comme la démographie ou les habitudes d’épargne, l’explication réside dans le rapport au logement dans ces 2 pays. En effet, les foyers les plus riches résident là où le taux de détention de la résidence principale est le plus haut. Par conséquent, ce taux s’élève à 83% de la population en Espagne. Au final, le patrimoine moyen dans ce pays est de 234.200 euros par habitant.

A titre de comparaison, sachez que ce taux de détention n’est que de 59% en France et même de 44,3% en Allemagne. Les habitudes issues des traditions dans ces deux pays sont responsables du fait que peu d’individus possèdent réellement leur bien immobilier. La location y est en effet beaucoup plus répandue, ce qui explique la différence importante par rapport à l’Espagne par exemple. Notez également qu’en Europe, les individus doivent généralement s’endetter pour acheter un bien immobilier. En France, le levier bancaire est particulièrement utilisé. Preuve en est, le taux de personnes ayant actuellement un tel crédit est de 87%. En Allemagne, ce taux se place 10 points en dessous, à 77%.

L’offre de crédit immobilier des banques en ligne

Les banques en ligne proposent pour la plupart des crédits immobiliers. Les français y sont, comme nous venons de le voir, particulièrement friands et il est facile d’en comprendre la raison. En effet, les taux proposés sont à l’image des taux d’intérêt directeurs de la Banque Centrale Européenne (BCE), c’est à dire, historiquement bas. Par conséquent, il est aujourd’hui très intéressant de s’endetter pour investir dans la pierre.

A titre d’exemple, ING Direct propose un crédit immobilier à 1,61% TAEG 10 ans avec l’assurance incluse. Chez Hello Bank!, le taux pour le prêt immobilier est sur mesure et dépendra de certains critères que vous rentrerez. Afin de connaître le taux qui vous serait appliqué, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel de Hello Bank, puis de vous rendre dans la section « offre » – « prêt immobilier » – « faire ma simulation en ligne ». C’est simple et rapide, et vous saurez directement quel type de contrat peut vous être proposé. N’hésitez pas à contacter les excellents conseillers qui pourront parfaitement vous orienter, et ce, de 8h à 22h en semaine.

Une impression de richesse sur le papier…

Au final, les Français se classent mieux que nos voisins allemands, mais sont également beaucoup plus endettés. Par conséquent, nous ne sommes pas certains qu’ils aient véritablement l’impression d’être plus riches. Chose également importante à prendre en compte, les revenus moyens sont supérieurs en Allemagne qu’en France. De fait, ils sont plus à même de rembourser leurs emprunts que les Français. Outre Rhin, il est ainsi passé de 46.700 à 48.400 euros en 5 ans. Dans l’hexagone, c’est l’inverse qui s’est produit puisque entre 2009 et 2014, le revenu moyen est passé de 39.900 à 37.600 euros.