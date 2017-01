Paye-t-on vraiment moins cher avec une banque en ligne ?

Cela ne vous a certainement pas échappé : depuis le début du mois, les banques traditionnelles ont mis en application la hausse de leurs frais bancaires. Face aux taux bas ces dernières sont obligées de compenser la réduction de leur marge par une hausse des frais pour leurs clients. Si vous en avez assez de payer toujours plus cher pour votre banque il est peut être temps de regarder l’offre des banques en ligne. Carte bancaire gratuite, service client extrêmement efficace et disponible, frais très compétitifs… Tant d’avantages qui devraient vous convaincre de passer le pas.

Ce n’est pas un hasard si on entend de plus en plus parler des banques en ligne. En effet, elles offrent de réels avantages par rapport aux banques traditionnelles. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre « service en ligne des banques traditionnelles » et « banque en ligne » et bien nous allons tout vous expliquer.

Une banque en ligne, c’est quoi ?

Contrairement aux banques traditionnelles qui peuvent vous accueillir dans leurs enseignes, une banque en ligne pratique son activité uniquement sur internet. Tous les services proposés se font par internet et vous n’avez jamais de contact physique avec votre conseiller comme ce qui pourrait être le cas dans votre établissement physique. Bien entendu, toutes les banques traditionnelles proposent de nombreux services en ligne comme les virements, consulter ses comptes, accéder à la bourse… En revanche, cela n’en fait pas pour autant des banques en ligne.

En effet, les banques dématérialisées se démarquent véritablement par le fait de n’avoir aucune enseigne physique. C’est notamment ce qui leur permet d’être tellement compétitive sur la tarification de leur offre. Elles n’ont en effet pas à payer de loyer, ni une multitude d’employés. On estime ainsi que vous payerez en moyenne 4 fois moins cher dans une banque en ligne que dans une banque physique. A titre d’exemple, Hello Bank! ou BforBank vous offrent votre carte bancaire gratuitement, à vie ! Seule Monabanq exigera 24 euros par an pour votre compte bancaire et la carte de paiement.

Visiter BforBank

Il est important de noter que, à l’exception de cette dernière, toutes les banques en ligne effectuent une petite sélection de leurs clients. Vous devrez donc être en mesure d’attester d’un salaire mensuel minimum de 1.000 euros chez Boursorama Banque ou Hello Bank!, de 1.200 euros chez ING Direct voire même 1.600 euros chez BforBank. Malgré tout, leurs services n’en sont pas plus chers. Bien au contraire, c’est cette sélection qui leur permet de pouvoir proposer des tarifs tellement compétitifs pour toutes les utilisations traditionnelles de votre compte en banque.

Une offre de qualité à un prix très compétitif

N’ayez crainte, petits prix ne riment pas avec mauvaise qualité des prestations dans les banques en ligne. En effet, tout est très bien ficelé dans ces établissements et le service client est de très grande qualité. Vous pourrez les joindre de 8h à 22h en semaine et de 9h à 18h le samedi. Avez vous déjà vu cela dans une banque traditionnelle ? Nous, jamais, sinon nous serions ravis de connaître votre banque.

D’après les données fournies par l’association de consommateurs CLCV, un consommateur moyen client d’une banque en ligne payerait seulement 39 euros par an (en 2015) pour son compte bancaire. A titre de comparaison, comptez environ 150 euros pour les mêmes services dans leurs homologues physiques. Ce qui permet une telle différence, outre la gratuité des cartes bancaires, c’est, entre autre, des frais toujours inférieurs sur les autres services. On peut notamment citer l’offre de courtage de BforBank qui va séduire plus d’un individu. En effet, tous les ordres jusqu’à 1.000 euros ne vous coûteront que 2,5€. En moyenne, comptez environ 8€ dans une banque traditionnelle… Notez également que la banque vous offre jusqu’à 1.000 euros sur vos frais de courtage jusqu’au 31 mars 2017.

C’est indéniable : aujourd’hui, les banques traditionnelles souffrent véritablement de leurs coûts de fonctionnement très nettement supérieurs à leurs concurrentes en ligne. Peu importe l’utilisation que vous avez de votre compte, il sera toujours moins cher d’être client d’une banque en ligne que d’une banque traditionnelle. Notez qu’afin d’enfoncer encore davantage le couteau dans la plaie, les établissements dématérialisés proposent tous des offres de bienvenue allant de 80 à 130 euros.