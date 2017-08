PDF Tarifs Boursorama Banque actuellement en vigueur

La brochure tarifaire Boursorama Banque officielle et actuellement en vigueur est disponible ci-dessous. Elle est valable depuis le 21 juin 2017 et affiche sous forme de PDF tous les prix pour les différents services proposés par la banque en ligne : carte bancaire, produits d’épargne (livret, assurance-vie), taux et seuils pour les découverts, alertes SMS et autres assurances diverses. Certaines prestations sont personnalisées et n’ont donc pas de prix détaillé. Vous pouvez aussi retrouver le dernier PDF des tarifs Boursorama Banque directement sur leur site :

Le PDF des tarifs de Boursorama Banque est très condensé et affiche de manière très courte les différents services. Si ce n’est probablement pas la plus claire et lisible des brochures tarifaires parmi les banques en ligne, elle a le mérite d’être complète et détaille absolument tous les services. Pour plus de simplicité, nous vous invitons à imprimer ces quelques pages pour pouvoir les comparer avec d’autres établissements. Attention, les dénominations d’une banque à une autre varient largement, il faut donc faire très attention lorsque vous comparer les offres.

Boursorama Banque met de temps en temps sa brochure tarifaire à jour (bien qu’elle ne change pas trop), nous vous conseillons donc toujours d’aller sur leur site officiel pour être sûr que celle-ci soit à jour. Pour voir directement leur dernier PDF de tarifs Boursorama Banque, voici un lien d’accès direct :

