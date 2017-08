PDF Tarifs Fortuneo actuellement en vigueur

Ci-dessous, le PDF officiel des tarifs Fortuneo, disponible gratuitement au téléchargement et à l’impression. Fortuneo présente de manière claire et précise toute son offre disponible pour sa clientèle française. La dernière édition est datée de novembre 2016, la banque en ligne ne l’a pas mise à jour depuis. Vous y retrouvez tous les prix sur le compte courant, les cartes bancaires, les solutions d’épargne comme l’assurance-vie ou le livret +, ainsi que toutes les autres petits services et assurances pour protéger votre compte et optimiser votre gestion. Ce PDF de tarifs, aussi appelé brochure tarifaire Fortuneo, est aussi disponible sur le site officiel ici :

Grille tarifs Fortuneo en PDF





En seulement une dizaine de pages, Fortuneo résume très bien toute son offre et ses tarifs actuellement en vigueur. La banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa met en avant tous ses servies de manière transparente de sorte à ce que vous n’ayez pas trop de mal à comparer avec la concurrence. Evidemment, les différents acteurs cherchent à rendre la comparaison la moins évidente possible pour que vous ayez du mal à voir laquelle est la moins chère. C’est pour cette raison que nous avons mis en place sur notre site un comparatif global et explicite avec la performance des différents établissements selon les services principaux : livret d’épargne, compte courant et carte bancaire, etc.

Si Fortuneo ne met pas très régulièrement son PDF de tarifs à jour, il faut quand même vous assurez que vous ayez bien devant vous la dernière liste à jour des prix de l’établissement. Pour cela, nous vous invitons à directement vous rendre sur le site officiel de Fortuneo pour voir le document à jour :

Vous pouvez aussi télécharger gratuitement ce PDF Fortuneo via ce lien.

Aperçu du PDF Fortuneo