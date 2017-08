PEA Boursorama Banque : quels avantages à cette offre ?

Les banques en ligne offrent toutes, sans exception, des solutions pour investir en bourse. Depuis 1995, la plateforme Boursorama fait figure de référence en matière d’information sur le secteur boursier et de trading. C’est donc sans grande surprise que l’on retrouve une offre bourse de très grande qualité chez Boursorama Banque, banque en ligne de la Société Générale. Découvrez les conditions du PEA chez Boursorama Banque.

Les avantages du PEA

Le PEA est un compte titre offrant des avantages considérables d’un point de vue fiscal pour son détenteur. En effet, après 5 ans, vous ne payerez aucun impôt sur les plus values réalisées et les dividendes versés. Avec ce compte, vous pourrez investir dans n’importe quelle entreprise européenne cotée en bourse. Si vous retirez votre argent placé avant les 5 ans, les taux d’imposition sont les suivants :

22,5% et 15,5% de prélèvements sociaux avant 2 ans.

19% et 15,50% entre 2 et 5 ans.

Dans tous les cas, vous aurez toujours les prélèvements sociaux à payer…cela n’est malheureusement pas exonéré, même après 8 ans. Notez également que vous avez la possibilité de reporter les moins-values pendant 10 ans.

Les contraintes du PEA Booursorama

Cependant, ce serait beaucoup trop beau si il n’y avait aucune contrainte sur le PEA Boursorama Banque (et tous les PEA en général). En effet, vous ne pourrez pas y verser plus de 150.000 euros. De plus, toute retrait, même partiel, avant 8 ans d’ancienneté équivaut à une clôture de votre PEA. C’est donc un placement de long terme avec une épargne très peu liquide. Afin de profiter des avantages qu’il confère, il faudra donc être patient et avoir un horizon de long terme.

Une offre bourse complète et de qualité

Boursorama Banque n’est pas la première banque en ligne française par hasard. En effet, si plus de 1 million de clients a déjà été conquis par ses services, c’est car elle propose vraiment une offre de qualité avec une tarification très attractive. Depuis 9 ans, elle est ainsi la banque la moins chère en France.

Pour son offre bourse, elle offre 4 profils très intéressants qui ont des avantages différents selon la fréquence de vos ordres. Que vous soyez un habitué ou un débutant, vous trouverez forcément l’offre bourse qui vous convient chez Boursorama Banque afin de gérer votre PEA.

En l’occurence, les profils sont le « Découverte », le « Classic », le « Trader » et le « Ultimate Trader ». Comme vous pouvez vous en douter, le premier est fait pour les personnes passant peu d’ordre chaque mois tandis que le 4ème vise les personnes faisant au minimum 30 transactions par mois.

Peu importe le choix du profil, les frais de courtage seront on ne peut plus compétitifs. A titre d’exemple, ils seront de 1,99 euros par ordre pour toute transaction inférieure à 500 euros sur le profil découverte. Au delà, le taux de 0,60% du montant de la transaction est appliqué. En comparaison, le Ultimate Trader a un forfait à 9,90 euros pour toute transaction inférieure à 10.000 euros et un taux de 0,12% au delà. Dans tous les profils, il n’y a absolument aucun droit de garde ni frais pour l’abonnement.

