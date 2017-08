PEA chez Fortuneo : pourquoi est-il aussi intéressant ?

Le PEA est un compte destiné à gérer vos investissements en bourse tout en profitant d’avantages fiscaux. Bien que les conditions qui le régissent soient les mêmes dans tous les établissements bancaires, il peut tout de même être plus intéressants à certains endroits qu’à d’autres. En l’occurence, chez Fortuneo, le PEA est vraiment très intéressant grâce à des frais de courtage on ne peut plus faibles.

Pourquoi ouvrir un PEA chez Fortuneo ?

Le PEA offre un avantage considérable pour ses utilisateurs du point de vue fiscal. En effet, il vous permet de ne pas payer d’impôts sur toutes vos plus values réalisées tant que vous conservez votre compte pendant au minimum 5 ans sans effectuer le moindre retrait. Malheureusement, vous devrez tout de même payer les cotisations sociales de 15,5% quoi qu’il arrive – ce qui sera le cas chez tous les acteurs de la banque en ligne.

Niveau contraintes, le PEA est limité à 150.000 euros de dépôt (tandis qu’il n’y a aucune limite sur un compte titre normal). C’est bien là la seule contrainte du PEA, avec le fait que vous ne pouvez qu’investir sur des entreprises cotées européennes. Il est également intéressant de rappeler que tout retrait, même partiel, avant le 8ème anniversaire de votre PEA entraîne sa clôture. Après 8 ans, vous pourrez effectuer des retraits et dépôts comme bon vous semble.

Attention, si vous fermez votre PEA avant 2 ans ou avant 5 ans vous n’aurez pas tous les avantages fiscaux. En l’occurence, le taux d’imposition sera de 22,5% dans le premier cas, et de 19% dans le second. Vous avez également la possibilité de reporter vos pertes jusqu’à 10 ans (contrairement au livret épargne enfant Fortuneo, ou au livret épargne classique, le PEA est soumis aux risques de marché), ce qui s’avère parfois intéressant.

Des frais et profils super attractifs

Chez Fortuneo, si nous aimons tant l’offre bourse, c’est car elle propose des solutions extrêmement intéressantes, peu importe le « type » de trader que vous êtes. En l’occurence, il y a 4 profil, tous très attractifs qui seront mis à votre disposition. Dans tous les cas, peu importe votre profil, vous n’aurez aucun droit de garde, aucun frais d’abonnement ni de tenue de compte. Les 4 profils sont les suivants :

Le Optimum : 1,95€ l’ordre en dessous de 500 euros et 3,90 euros pour tout ordre entre 500 et 2.000 euros. Tout ordre au dessus est au forfait de 0,20%.

Le Trader Actif : 9,50 euros l’ordre en dessous de 10.000 euros puis 0,12%. Pour profiter de ces tarifs vous devrez effectuer au minimum 30 transactions par mois ou 90 sur un trimestre.

Le Trader 100 ordres : 6,50 euros l’ordre en dessous de 100.000 euros puis 0,10%. Pour cela, vous devrez être très actif et effectuer au minimum 100 transactions par mois ou 300 par semestre.

Enfin, le dernier profil qui est vraiment très intéressant chez Fortuneo, mais qui ne s’applique malheureusement que sur les comptes titres classiques, c’est le « 0 courtage ». En effet, il ne vous coûte absolument rien à condition de faire moins de 2 transactions par mois (2 inclus). Au dessus, ce sera 20 euros par ordre pour tout ordre jusqu’à 10.000 euros. Pour profiter de cette offre, vous devrez cependant disposer d’un minimum de 50.000 euros d’encours en titres et espèces sur votre compte Fortuneo. Si cette condition n’est pas respectée, vous vous verrez facturer 120 euros par trimestre.

Comme si cette offre on ne peut plus attractive ne suffisait pas pour vous donner envie d’ouvrir ou de transférer un PEA chez Fortuneo, la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa vous offre 100 euros jusqu’à 31 août 2017. Cette somme offerte par Fortuneo la distingue d’un Hello Bank! qui n’en propose pas du tout. Pour en savoir plus sur cet établissement bancaire, voici notre avis Fortuneo. Nous vous invitons aussi à aller directement consulter leur site internet ici :

Visiter le site